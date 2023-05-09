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KTOEÖS'da başkan Selma EYLEM

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KTOEÖS'da başkan Selma EYLEM
KTOEÖS'da başkan Selma EYLEM

Kamuoyuna Duyuru

54. Genel Kurulumuz sonucunda, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarına seçilen üyeler olarak 9 Mayıs 2023 tarihinde tüzüğümüz uyarınca ilk toplantımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Yönetim Kuruluna seçilen üyelerden Ozan Elmalı, Hasan Soyer ve Ali Yaman Işık toplantının açılmasından bir süre sonra istifa dilekçelerini kurula sunmuştur. Tüzüğümüz gereği, seçim sonucunda sırada bekleyen kurul üyeleri göreve davet edilecektir.

Ayrıca toplantıda Yürütme Kurulu üyeleri belirlenmiştir. Buna göre;

Başkan: Selma Eylem

Genel Sekreter: Tahir Gökçebel

Mali Sekreter: Ahmet Karaoğulları

Örgütlenme Sekreteri: Erkan Bulak

Eğitim Sekreteri: Adnan Zekai

Disiplin Kurulu Başkanı: Salih Ayyıldız

Disiplin Kurulu Sekreteri: Seçil Toprak

Denetleme Kurulu Başkanı: Doğan Çakıroğlu olarak belirlenmiştir.

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