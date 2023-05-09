KTOEÖS'da başkan Selma EYLEM

Kamuoyuna Duyuru
54. Genel Kurulumuz sonucunda, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarına seçilen üyeler olarak 9 Mayıs 2023 tarihinde tüzüğümüz uyarınca ilk toplantımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
Yönetim Kuruluna seçilen üyelerden Ozan Elmalı, Hasan Soyer ve Ali Yaman Işık toplantının açılmasından bir süre sonra istifa dilekçelerini kurula sunmuştur. Tüzüğümüz gereği, seçim sonucunda sırada bekleyen kurul üyeleri göreve davet edilecektir.
Ayrıca toplantıda Yürütme Kurulu üyeleri belirlenmiştir. Buna göre;
Başkan: Selma Eylem
Genel Sekreter: Tahir Gökçebel
Mali Sekreter: Ahmet Karaoğulları
Örgütlenme Sekreteri: Erkan Bulak
Eğitim Sekreteri: Adnan Zekai
Disiplin Kurulu Başkanı: Salih Ayyıldız
Disiplin Kurulu Sekreteri: Seçil Toprak
Denetleme Kurulu Başkanı: Doğan Çakıroğlu olarak belirlenmiştir.
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