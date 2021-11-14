KTOEÖS'da Öğretmen Hareketi 17-4 kazandı!

KTOEÖS Yönetim Kurulu Seçim Sonuçları’nda “Öğretmen Hareketi” 21 Yönetim Kurulu üyesinin 17'sini kazanarak yoluna devam etti.
Seçimde iki liste yarışmıştı.
İşte kazananların aldığı oylar...
- Hasan Soyer: 812
- Ozan Elmalı: 810
- Ali Yaman Işık:775
- Ahmet Billuroğlu: 759
- Cumali Avcı: 746
- Duygu Geylan: 744
- Mehmet Güneyli: 729
- Aziz Selengin: 721
- Aliye Bozdağ: 719
- İbrahim Ermihan: 717
- Selma Eylem: 717
- Fikret Civisilli: 707
- Kemal Değirmencioğlu: 703
- Tahir Gökçebel: 699
- Ömer Akkanat: 695
- Hasan Hüral: 694
- Çağrı Arslan: 687
- Ümitcan Yaşamsal: 682
- Ahmet Karaoğulları: 680
- Halil Alkım: 673
- Fatoş Muhtaroğlu: 671
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