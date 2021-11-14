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KTOEÖS'da Öğretmen Hareketi 17-4 kazandı!

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KTOEÖS'da Öğretmen Hareketi 17-4 kazandı! KTOEÖS Yönetim Kurulu Seçim Sonuçları’nda “Öğretmen Hareketi” 21 Yönetim Kurulu üyesinin 17'sini kazanarak yoluna devam etti. 
KTOEÖS'da Öğretmen Hareketi 17-4 kazandı!

KTOEÖS Yönetim Kurulu Seçim Sonuçları’nda “Öğretmen Hareketi” 21 Yönetim Kurulu üyesinin 17'sini kazanarak yoluna devam etti. 

Seçimde iki liste yarışmıştı.

İşte kazananların aldığı oylar...

  1. Hasan  Soyer: 812
  2. Ozan Elmalı: 810
  3. Ali Yaman Işık:775
  4. Ahmet Billuroğlu: 759
  5. Cumali Avcı: 746
  6. Duygu Geylan: 744
  7. Mehmet Güneyli: 729
  8. Aziz Selengin: 721
  9. Aliye Bozdağ: 719
  10. İbrahim Ermihan: 717
  11. Selma Eylem: 717
  12. Fikret Civisilli: 707
  13. Kemal Değirmencioğlu: 703
  14. Tahir Gökçebel: 699
  15. Ömer Akkanat: 695
  16. Hasan Hüral: 694
  17. Çağrı Arslan: 687
  18. Ümitcan Yaşamsal: 682
  19. Ahmet Karaoğulları: 680
  20. Halil Alkım: 673
  21. Fatoş Muhtaroğlu: 671
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