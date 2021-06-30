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KTOEÖS'dan Amcaoğlu’na Çağrı: Okul Bütçelerinin Konuşulmasının Tam da Zamanıdır

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"Kamuoyunun okul bütçelerinin nasıl oluştuğu ve okul giderlerinin neler olduğu, nasıl karşılandığı konusunda bilgilendirilmesi elzemdir."
KTOEÖS'dan Amcaoğlu’na Çağrı: Okul Bütçelerinin Konuşulmasının Tam da Zamanıdır

 

İşte o çağrı!

 

Kamuoyunun okubütçelerinin nasıl oltuğu ve okul giderlerinin neler olduğu, nasıl karşılandığı konusunda bilgilendirilmesi elzemdir.

 

Eğitim Bakanı tarafından kayıtta herhangi bir ücret alınmayacağı konusunda yapılan açıklama nedeniyle veliler ile okul idareleri karşı karşıya getirilmiş, okullarda kaos ortamı yaratılmıştır.

 

Eğitim Bakanlığına soruyoruz; DEVLET OKULLARINA BÜTÇE AYRILACAK MI?

 

Şu anki okul bütçe kaynakları:

1-                          Okul Aile Birliğhesabındaki para: Eğer var ise bu parOkul Aile Birliğinin kontrolünde ve sorumluluğunda olup, okul ihtiyaçları okul idaresi ile birlikte belirlenip okulun ihtiyacı için kullanılmaktadır. Okul Aile Birliğhesabındaki parokul velilerinin, okul idareci ve öğretmenlerinin yaptığı geligetirici etkinlikler ve bağışlavasıtası ile olturulurEkonomik durumiyi olan velilerin olduğokullabu konudgüçlü bir OkuAile Birliğbütçesi olturabilirken, maddi gelirdüşük olaailelerin olduğokullarda bu bütççok düşük olabilmekte, bazen de hiç olturulamamaktadır

2-                          Okulun kendi bütçesindeki para; Eğer var ise bu parokul idaresinin kontrolü vsorumluluğundadırAncak yapılasodüzenleme ile bu bütçenioluşması için kaynaolaokulların kantin-kafeterya kirgelirlerMilli Eğitim Bakanlığına aktarılmış, okulların idaresindeki bütçe, okul idarelerinin ellerinden alınmış vsıfırlanmıştır.

 

Okulların karşılamakla yükümlü olduğgiderlere bakacak olursak:

 

    Okulun tüm ortak kullanım alanlarında; tuvaletle– kanti– laboratuar spor alanları – sınıfla-stesisatı – depola– atölyeler camçerçeve, kapı klimalar v.b ortaya çıkan tüm bozulma, kırılmatamirat, bakım işleri ve bunların maliyeti…

    Bakanlığın olmayan bilglem merkeznedeniyle okullarıçok büyük kısmının kendi bütçelerinden öğrencbaşınödeme yaparak almak zorunda kaldığı bilgisayar yazılımı SmarSchooprogramı

•   Fotokopi makinelerindortaya çıkan tone–kağıt - arız– bakım - onarım giderleri

•   Sportif kaılaşmalar için topltaşıma, ulaşım giderlerSporcuların yiyecekiçecek, sağlık

giderlerMaçları yöneten hakem giderleri…

•   Araştırma ve okugezileringidilirken yapılatopltaşımgiderleri…

•   Laboratuarlarda kullanılan deney ve sarf malzemelerinin karşılanması…

 

 

 

Okulların sırtına yüklenmiş bu giderlerartırmamız mümkündür. Ancak okullara ayrılmayan bütçe ve öğrencbaşına yapılmayan katkı ile okul idarelerimizin ve okullarımızın çaresiz bırakılması kabul edilebilir değildir. ’Bozulan bir klimanın tamirini yaptıran okul idarecisininparası Bakanlık tarafından aylarcödenmeyen esnaf’ karşısında, olmayan bütçe nedeniyle düşeceğzor durumu birçok okul idaresinin yaşadığına şüphe yoktur.

 

Hükümete ve Eğitim Bakanlığına Anayasamızı 59. maddesinin 5 fıkrasını hatırlatırız:

 

“Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın, on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir”

 

Okullarımızda oluşacak sorunların sistemli bir şekilde, aksatılmadan giderilmesi ve harcamaların karşılanması için okullara ayrılacak bütçeniokul idarecileri ile birlikte belirlenerek okulları avuç açar pozisyona düşürmeden eğitime ve okullara yatırım yapılması,

alt yapılarının geltirilerek fırsat eşitliği yaratılması için

Milli Eğitim Bakanlığını bir an önce hareketgeçmeye davet ederiz.

 

                                                                                                                                                        Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)

 
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