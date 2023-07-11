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KTOEÖS:Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kaos Yaratmaya Devam Ediyor !

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Bakanlık, keyfi tutumundan derhal vazgeçmeli, eğitimi gerçek uygulayıcılarıyla planlanması gerektiğini unutmamalıdır.
KTOEÖS:Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kaos Yaratmaya Devam Ediyor !

İşte açıklama;

Önümüzdeki öğretim yılında ders sayılarını artırmayı planlayıp hiçbir altyapı hazırlığı yapmayan, ihtiyaç olan kadro sayısını azaltıp ‘tam gün’ adı altında kamuoyunu yanıltan Eğitim Bakanlığı, öğretmen nakillerini de yüzüne gözüne bulaştırmıştır.

Üstüne üstlük müdür ve muavin nakillerini yapmayarak yeni bir kaosa oynamaktadır. Bu yıl daha da kalabalıklaşan okullara, depreme dayanıklı olmayan ve eğitim yapılamayacak durumda olan 5 okula yazın ortasına gelmemize rağmen hiçbir çözüm üretmeyen, hiçbir hazırlık yapmayan bakanlık, ben yaparım olur mantığıyla şimdi de müdür ve muavin nakillerini yapmamaktadır. Bu kabul edilemezdir!

Zaten kısıtlanan ihtiyaçlarla sıkıntı yaşanacak olan okullarımızın eksik kadrolarla yeni öğretim yılına başlaması kaosun daha da büyümesine neden olacaktır,

Derhal tüm nakiller doğru düzgün şekilde tamamlanmalı münhaller açılıp atamaların yapılması için hem Eğitim Bakanlığı hem de Kamu Hizmeti Komisyonu üzerine düşen görevi yapmalıdır.

Eğitim Bakanlığı mevcut yığınla soruna çözümler üreteceğine daha büyük sıkıntı ve kaos yaratmaktan vazgeçmelidir.

Bilinmelidir ki bakanlığın sürdürdüğü nakil sürecinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yapılacak olan tüm ayrıcalıklı yaklaşımlara, usulsüzlüklere, ya da oldubittilere göz yummayacağız.

Bakanlık, keyfi tutumundan derhal vazgeçmeli, eğitimi gerçek uygulayıcılarıyla planlanması gerektiğini unutmamalıdır.

  

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

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