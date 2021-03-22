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KTOEÖS:İstanbul Sözleşmesini Reddedenler Eğitimimizden, Kültürümüzden Derhal Elini Çekmelidir

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı
KTOEÖS:İstanbul Sözleşmesini Reddedenler Eğitimimizden, Kültürümüzden Derhal Elini Çekmelidir

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı:

 Aralarında Türkiye de olan 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve taraf devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen,  Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan uluslararası insan hakları sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında imzalanmış ayni yıl KKTC Meclisi tarafından da oybirliğiyle onaylanmıştır.

 

     Ancak, kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte, kadınları korumakta çok önemli bir anlaşma olan bu sözleşmeden geçtiğimiz hafta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'nin çekildiği açıklanmıştır. Sürdürdüğü politikalarla kadınları Ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyen AKP iktidarı kadının insan olduğunu, birey olduğunu açıkça reddetmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri toplumun ataerkilliği ile paralel olarak kadın erkek eşitliğini ortadan kaldıran, erkeğin erkek olmak sıfatı ile kadından üstün olduğu, kadının erkeğe tam itaatini isteyen görüştür. Kadının birey olduğunu reddeder. AKP hükümeti  kadını kuluçka makinesi, karın tokluğuna hizmetçi olarak görmektedir. Bu nedenle kadın mutlaka evlenmeli en az 3 çocuk doğurmalı, işsizliğin artmaması için iş hayatına dahil olmamalı ve bir erkeğin malı, karın tokluğuna kölesi olmalıdır.

 

     Kadına şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadelenin bütüncül politikalarla desteklenmesi ilkelerinden oluşan

İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda; Türkiye’de  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı kanun çıkarılmıştır. Ancak bu yasa gerektiği gibi uygulanmamaktadır. 

 

     Kadın ve erkeğin eşit olmadığı ve kadın ve erkeğin eşit olduğu söyleminin fıtrata aykırı olduğunu ifade eden, vakıf yurtlarında çocuklara tecavüz edildiğinde bir kereden birşey olmaz ifadesiyle olayın üstünü örtmeye çalışan, hamile kadın sokağa çıkmamalı, kahkaha atmamalı görüşlerini alenen dile getiren AKP anlayışı, değil bu kanunu uygulamak taraf olunan  uluslararası sözleşme maddelerini zaten açıkça ihlâl etmektedir.

 

AKP’nin hüküm sürdüğü coğrafyada;

Dünya Ekonomik Forumu’nun kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim imkanlarından yararlanma ve siyasi katılım oranlarını dikkate alarak oluşturduğu 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu’nda Türkiye 153 ülkeden 130. sırada bulunmaktadır.

Her geçen gün kadına şiddet, taciz, tecavüz oranı yükselmektedir. 2020 yılında 300 kadın öldürülmüş 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştur.Çocuk istismarı artmaktadır. Kız çocukları evlilikleri oranı artış göstermektedir (%15)

 

 

     Türkiye’de Kadın haklarının yaygınlaşması erkek iktidarını sarstığı için ataerkil, muhafazakar toplum yapısını savunan, hayatın her alanında yaşatmak için politikalar üreten siyasi iktidarı ciddi olarak korkutmaktadır. Bu nedenle kadınları sindirmek amacı ile kadına kadın olduğu için  şiddet ve baskıyı bütün kurum ve kuruluşları ile uygulamaktadır. Sistematik kadın cinayetleri ve  cezasızlık bu nedenle  oldukça yaygın bir durumdadır. Bu nedenle tüm insan hakları umarsızca ihlâl edilmektedir. Bu nedenle yasalar veya maddeleri KHK’larla ya da fiili olarak değiştirilmekte, olmazsa Anayasa Mahkemesi kararları ile ortadan kaldırılmaktadır.

 

     Aslında kadının yok sayılması   laik cumhuriyet yönetiminin tasfiye edilmesinin şeriat devlet yönetimini kurma talebinin en önemli adımıdır. Kıbrısın garantörü olan böyle bir gerici anlayışın neden federasyonu da tasfiye etmeye çalıştığının net cevabıdır. Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin neden tamamen gasp edildiğini görmek istemeyen kör gözler, sessizce izleyenler görmek zorundadır.

 

     İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı alanlar, eğitimimizden, kültürümüzden, eşitlik, bağımsızlık ve özgürlük temelinde demokrasimizden derhal elini çekmeli ve çekilmelidir. Kendi ülkesinde ne varsa buraya monte etme çabalarından vazgeçmelidir.

 

Dayatma, baskı ve tehditlerinin  işe yaramayacağını, Kıbrıslı Türklerin çağdışı antidemokratik yaşam biçimini asla kabul etmeyeceğini,  karşı duruş mücadelesinden vazgeçmeyeceğini bilmelidir!

 

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