KTOEÖS:Kamu Hizmeti Komisyonundan Pis Kokular Geliyor

Kamu hizmeti komisyonu öğretmenlik sınavlarını yapmış ancak bazı branşlardan sınav yapılıp günler geçmesine rağmen hala daha sıralama listesini açıklamamıştır. İtiraz sonucu bazı adaylara puanlar artırılmış bazılarına artırılmamış, hangi soruda ne değişti açıklanmamıştır. Şeffaflıktan uzak olan bu yaklaşım derhal düzeltilmeli hangi soruda hata neydi kamuoyuyla paylaşılmalı torpil, şaibe şüpheleri ortadan kaldırılmalıdır.

Kesin münhal sayılarının açıklanmaması da şaibe şüphesini yaratmaktadır. Sınav yapılıp listeler oluştuktan sonra münhal sayısı belirlemek kişiye özel mi, torpil var mı sorularını beraberinde getirmektedir.

Sendikamızın uyarılarına rağmen, eylemine rağmen, hala daha müdür ve muavinlerimizin nakillerini yapmayıp Milli Eğitim Bakanının yasa dışılığına örtü oluşturmakta; yasal hakları gasp edilmektedir. Başlayacak olan yeni öğretim yılında yaşanacak olan kaosa katkı yapmış olmaktadır. İvedilikle müdür, muavin nakilleri yapılmalı haksızlık ortadan kaldırılmalıdır.

Tüm bunlarla birlikte kamu hizmeti komisyonu başkanı yaptığı açıklamalarda öğretmenler sınav tüzüğünde değişiklikten bahsetmektedir. Başkana soruyoruz;

1. Bu tüzükle yıllardır nakil ve atamaların takvimlemesi doğru yapıldığında zamanlamada sorun yaşandı mı?

2. Sadece mülakatla, yani iki dudağınız arasındaki yetkiyle, yani torpille mi öğretmenleri atamak istiyorsunuz?

3. İtiraz ücretlerini yükseltip itiraz hakkının elinden alınması demokratik bir yaklaşım mıdır? Sadece parası olan mı itiraz etsin diyorsunuz?

4. Meclis alt komitesindeki yasa tasarısıyla öğretmenlerin kamu hizmeti komisyonu genel sekreteri olmasının önüne geçiliyor. Yasa değişikliği ve tüzük değişikliğiyle birlikte gizlediğiniz amaçlarınız nedir?

Sayın başkan, komisyonda eğitimci genel sekreter olmalı, sınavlar şaibeli değil, adil ve şeffaf yapılmalı. Yasayla tüzükle oynayarak öğretmenlerimizin ve hiçbir gencimizin hakkı yenmemeli, torpile, adam kayırmaya, haksızlığa, hukuksuzluğa maruz bırakılmamalıdır. Tüm süreçlerin takipçisi olacağımızı ve yapılan adaletsizliğe asla göz yummayacağımızı bilmenizi isteriz.

Selma EYLEM

Başkan

(Yönetim Kurulu a.)