  • BIST 1.412
  • Altın 450,771
  • Dolar 8,1548
  • Euro 9,5730
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

KTOEÖS:Kıbrıs Türk Toplumunun Talebi Nettir

» »
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı
KTOEÖS:Kıbrıs Türk Toplumunun Talebi Nettir

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı.

Açıklama şu şekilde:

Kıbrıs Türk Toplumu yıllardır varoluş mücadelesi vermektedir. Kendi kültürü, dini, dili, yaşam biçimi, sosyal yapısıyla oluşturduğu toplumsal yapısına, varlığına sürekli baskılar, dayatmalar yapılmasına rağmen varlığını korumuştur.

 

Çağdaş, laik toplum yapısını değiştirme çalışmalarına, ithal entegrasyona, asimilasyon politikalarına, işbirlikçilerin desteklerine rağmen hep karşı çıkılmıştır. Nüfus yapısı üzerinde oynanmasına rağmen kendi varlığını korumayı başarmıştır.

 

AKP’nin Türkiye’deki anti demokratik tavrını, yönetim, ekonomik, sosyal anlayışının Kıbrıs’ın kuzeyine dayatma çabalarına, atanmış yönetimin desteği halkımızın hazmedemediği, benimsemediği, buna rağmen buna sadistçe devam edildiği gerçeği ortadadır.

 

Soruyoruz:

1-      Pandemi döneminde gelirini, işini kaybeden, borç yükü altında kırılan çalışanlara dayatılan paket ekonomik midir? Siyasi  midir?

2-      Yasadışı bir şekilde HP’nin kaldırılmak istenmesi yerine, çok zenginlere servet vergisi cesareti yok mudur?

3-      Okulları açmak istiyormuş gibi yaparak AKP siyasetinin bir parçası olan gazinoları çalıştırma amacındaki kapalı turizm nedir?

4-      Mutasyonlarla birlikte Türkiye’de Covid-19 patlamışken uçak sayısını arttırma, karantinasız galalar yapma, toplumun sağlığını hiçe sayma kimin aklıdır? Kime karşı yapılmaktadır?

5-      Kıbrıs Türk Toplumunun çıkarlarının, eşitliğinin uluslar arası hakkının devam ettirileceği, Kıbrıs Cumhuriyetinin eşit ortaklığından vazgeçip, ilhak naralarını yükseltmek, egemen devlet olmak mıdır? Bu politika Kıbrıs Türk Toplumunu yok oluşa sürüklemek değil midir?

 

Akıl dışı dayatma politikalara sadistliğe varan baskı ve zulümlere direnen bu halk sizlere ve politikalarınıza dur diyecektir.

 

Bu toplum ne istediğini İnönü Meydanında haykırmıştır.

 

“Ne Yama, Ne Rehin” olmayacağını bütün dünyaya duyurmuştur, size de duyuracaktır

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: “Sağlıkta Şaka Olmaz”01 Nisan 2021 Perşembe 10:46
  • Büyükoğlu:"Hükümetin algı operasyonu tutmayacak"01 Nisan 2021 Perşembe 10:43
  • Bıçaklı:”Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması kabul edilemez”01 Nisan 2021 Perşembe 10:40
  • Atamalar tam gaz!01 Nisan 2021 Perşembe 10:06
  • Sağlık Bakanlığı:KKTC’de 5 yılda 3 bin 663 kanser tanısı kondu01 Nisan 2021 Perşembe 08:17
  • Oktay bugün KKTC’ye geliyor01 Nisan 2021 Perşembe 08:16
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 1 Nisan 2021 )01 Nisan 2021 Perşembe 08:03
  • Kutlay Erk "Gala bahane, Fuat Oktay UBP'ye ayar vermeye geliyor"31 Mart 2021 Çarşamba 22:24
  • Ambulans şoförünün Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!31 Mart 2021 Çarşamba 22:15
  • KTAMS Başkanı Bengihan: Sesiz kalmayacağız, genel grev dahil her türlü mücadele verilecek!31 Mart 2021 Çarşamba 21:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti