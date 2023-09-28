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KTOEÖS:Kokuşmuş Düzene ve Tüm Saldırılara Karşı Öğretmen Mücadelesinden Yılmayacaktır

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KTOEÖS açıklama yaptı
KTOEÖS:Kokuşmuş Düzene ve Tüm Saldırılara Karşı Öğretmen Mücadelesinden Yılmayacaktır

Kokuşmuş Düzene ve Tüm Saldırılara Karşı Öğretmen Mücadelesinden Yılmayacaktır

Eğitimde yaşanan dayatmalar, baskılar, torpil, rüşvet, adaletsizlikler gündemdeyken öğretmene saldırmak, saygınlığını, itibarını yok sayıp öğretmeni hedef göstererek gündemi değiştirmek habercilik anlayışından, düşünce ve ifade özgürlüğünden oldukça uzak bir meseledir, ne kadar özür dilense de affedilir değildir. Bu konuda her türlü yasal hakkın kullanılacağının bilinmesi gerekmektedir.

 

-         Bilimi, kadını, toplumsal cinsiyet eşitliğini, çağdaş toplum yapısını hedef alıp yıllardır muhafazakârlaştırmaya çalışanların buna karşı mücadele eden ve aydın kesimi oluşturan öğretmene, sendikalarına karşı saldırılarını,

-         Öğretmenler Yasasını düzenleyip geçtiğimiz Mayıs ayında meclisten geçirerek ilköğretimde geçicilerin 36 ayda kadrolanması uygulamasının bu yıl değil de 2028’de sonlandırılması kararının arkasındaki torpil planını,

-         43 atama yapılıp 220 geçici alınarak bu yasa maddesiyle resmen yandaşlara, akrabalara torpil yapıldığını, rüşvet dağıtıldığını,

-         Lefkoşa TMK’ya giriş taban puanını 3 kez düşürerek 6. sınıfa belirlenen 150 kişiyle sınırlı kontenjanı 200 civarına çıkarıp, ara sınıflara diğer bölgelerdeki kolejlerden Lefkoşa’ya onlarca öğrenciyi getirip ne eğitimin, ne de adaletin umursandığını,

-         Sınıf Geçme Sınav Tüzüğünü 2 kez değiştirip sınıfta kalan herkesi geçirip bir kez daha yandaşlara çıkar sağlayarak hakkıyla sınıf geçen öğrencinin hakkının yendiğini, yetiştirilen nesile kötü örnek olunduğunu,

-         Maliye Bakanının hazırlattığı görselle öğretmenin yasal hakkını sadakaymış gibi yansıtıp öğretmeni itibarsızlaştırdığını,

-         Hiçbir hazırlık ve organizasyon yapmadan sadece ders sayısını artırarak ‘tam gün’ adı altında, prefabriklerde, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamada mağduriyet yaşayacağı, güvenlik riskiyle iç içe olacağı, aç kalacağı sistemin öğretmene, sendikasına saldırı amacıyla dayatıldığını,

 

Kısacası kokmuş hale getirilen bu düzenden nemalananları, haksızlık ve adaletsizlikleri öğretmene saldırarak gündem değiştirme ve bunların üzerini örtme görevini

herhangi bir gerekçeyle birileri almış olabilir.

 

Ancak, bilinmelidir ki, bu düzeni yaratanlara, bundan kar sağlayan, sağlattıranlara, rüşvet, yolsuzluk, haksızlık ve adaletsizlikle ülkemizi yaşanmaz hale getiren ve bu düzeni sürdürmek için uğraşanlara karşı öğretmen mücadeleye devam edecek, dayatmalara boyun eğmeyecek, saygınlığına, itibarına, özgürlüklerine,

haklarına saldıranlara gerekli dersi verecektir.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

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