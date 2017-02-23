KTOEÖS'ten %2.14’lük zamma eleştiri

Göç Yasası mağduru olan 2011 sonrası kamuda görev alan memurlara ilişkin hükümet tarafınca alınan yüzde 2.14'lük zamla ilgili KTOEÖS'ten açıklama geldi. Sendika, gerçekleştirdiği yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

%40’tan fazla maaşları azaltılan Göç Yasası çalışanlarına yapılan 2.14’lük fazla artış oranı traji-komik ve anlamsızdır.

Yapılan artış oranı çalışanlar arasındaki eşitsizliği kapatamayacak ve göstermeliktir.

Sosyal Güven(siz)lik ve Göç Yasası ülkede çalışanları bölmüş, adaletsiz, etik olmayan ayırımcı yasalar olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu yasaların içerisinde yapılması çalışılan değişiklikler ve göstermelik iyileştirmeler komik kalmakta, gerçek sorunu ortadan kaldırmamaktadır.

Alım gücünün tüm çalışanlarda %50’lere düştüğü, asgari ücretlilerin tamamen açlığa-sefalete itildiği, özel sektörde sendikasız, toplu sözleşme hakkı olmadan kaçak, güvencesiz, hakları gasp edilmiş olarak çalışmaya mahkum edilen insanların köleleştirildiği, her gün güvencesiz çalıştırılırken ekmek parası uğruna ölüme terk edildiği bir süreçteyiz.

Asgari ücretlilerle, Göç Yasası kapsamındakilerle dalga geçirilircesine yapılan popülist, yetersiz, anlamsız artışlar göz boyamanın ötesine gidememektedir.

Mali Protokol görüşmelerinde kayıpların, Göç Yasasının, asgari ücretin, vergi adaletsizliğinin, eğitimin – sağlığın, sendikasız toplu sözleşme hakkı olmadan çalıştırılmanın ele alınacağı ortaya koyulup sonradan mali protokol masasını deviren UBP-DP Hükümeti ve tüm hükümetler bilmelidir ki halkın, çalışanların, emeğin hakları gasp edilmektedir. Sermayeye tanınan avantajlarda israfta bonkör, peşkeşte bonkör, ham hum da bonkör olanlar halkın çoğunluğunu dışlamaktadır.

Göç Yasası kalkmalıdır. Adaletsizlikler bitmelidir.

Fakirleştirilen, boğaz tokluğuna mahkûm edilen, köleleştirilen halkla dalga geçilmekten vazgeçilmelidir.

Bilinmelidir ki zalimler zulmettikleri çoğunluğun öfkesini de, sabrını da zorlamaktadır.