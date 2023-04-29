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KTOEÖS’ten açıklama

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmenlerle ilgili yasa değişikliğini geri çekeceği konusuyla ilgili açıklamada bulundu.
KTOEÖS’ten açıklama

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanı’nın A ve B kademe öğretmenlerle ilgili yasa değişikliğini geri çekeceği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Nazım Çavuşoğlu’nun söz konusu yasa değişikliklerinin hazırlanmasında öğretmen sendikaları ile istişare ve görüşme yapmadığını belirterek, “Bakanın A-B öğretmenlerin kazanılmış haklarını değiştirmekten vazgeçtiğini açıklaması bizim açımızdan memnuniyet verici olsada, yasa değişiklik önerilerinin mecliste bekliyor olduğu gerçeğini değiştirmemektedir” dedi.

Sendikanın, öğretmen mağduriyetleri ve eğitim ile ilgili değişiklik taleplerinin bulunduğunu belirten Elmalı, “Eğitim Bakanlığı ile konuşulduğu gibi oluşturulacak ortak metin ile yasanın meclise götürülmesi ve özellikle Göç Yasalı öğretmenlerimizin yaşadığı sıkıntıların ve mağduriyetlerin giderilmesi için adım atılması kaçınılmazdır” dedi.

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