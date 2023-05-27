KTOEÖS'ten Eğitim Bakanına Çağrı: Derhal İstifa Edin

Sayın Bakan Derhal İstifa Edin!

Dayatılan politikalara bağlı olarak işbirlikçiliğe soyunan Sn. Milli Eğitim Bakanına soruyoruz:

1. Geçtiğimiz yıl münhal edilen branşlarda yüzlerce genç öğretmen adayı beklerken TC’den gönderilen öğretmenlerin bu gençlerin yerine istihdam edilmesi vatana hizmet mi? İhanet mi?

2. Yüzlerce iş, aş bekleyen genci ülkesinden göçe zorlayan bu anlayış işbirlikçilik mi? Yurtseverlik mi?

3. Alınan bu talimatın karşılığında bir menfaat var mı?

Getireceğiniz öğretmenlerin okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizden ve öğretmen adaylarımızdan akademik olarak daha iyi öğretmenler olacağı ifadesiyle bizlere hakaretinizi aynen size iade ediyoruz.

Bizler gençlerimizi, geleceğimizi, çocuklarımızı düşünmeyen, eğitimi kaosa sürükleyen Eğitim Bakanı istemiyoruz.

Sn. Nazım Çavuşoğlu’na çağrımızdır;

Yalan söyleyerek toplumu yanıltmaktan vazgeçin, tabloda da görüldüğü gibi söz konusu branşlara istihdam yapıldığı nettir.

DERHAL İSTİFA EDİN!