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KTOEÖS’ten Eğitim Bakanlığı’na çağrı: Yeni öğretim yılında okullarımız eksik kadrolarla açılmamalı

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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, öğretmen kadrolarının azaltılmasıyla eğitimde niteliğin artırılamayacağını kaydederek, “Yeni öğretim yılında okullarımız eksik kadrolarla açılmamalı” diyerek Milli Eğitim Bakanlığı’na seslendi.
KTOEÖS’ten Eğitim Bakanlığı’na çağrı: Yeni öğretim yılında okullarımız eksik kadrolarla açılmamalı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdiği yazılı açıklamasında, okullarda kaosun büyütüldüğünü, eğitimin niteliğinin baltalandığını savundu.

Bütçe, altyapı, donanım eksikliklerinin yanı sıra kadrolarda da eksiklikler yaratıldığını savunan Eylem, “Yeni öğretim yılında atanacak, görev yapacak kadroları özellikle de bazı branşları ihtiyaç olmasına rağmen azalttılar” ifadesine yer verdi.

OKULLARIN DEPREME DAYANAKLILIĞI

Okulların depreme dayanıklılığının artırılması, güçlendirilmesi konusunun hâlâ sürüncemede ve belirsiz olduğunu ifade eden Selma Eylem, “Eylülde tüm binaları güçlendirilmiş ya da yıkılıp yeniden yapılmış bir okulumuz olacak mı? Pek mümkün görünmüyor ki konteyner planları şimdiden yürürlüktedir” dedi.

47 prefabrik derslik, 4 prefabrik tuvalet için ihaleye çıkıldığını, 26 Temmuz’a kadar teklif kabul edileceğini kaydeden Eylem, geçtiğimiz öğretim yılında okullara yerleştirilen 100’ün üzerinde prefabrik yapının akıbetini sordu.

“KADROLAR AZALTILIYOR”

Başta Yunanca olmak üzere seçmeli ders kadrolarının azaltıldığını, okul müdürlerine bu seçmelileri açmama, hatta kapatma yönünde baskı yapıldığını, öğrencilerin müfredatta olan Yunanca, Almanca ve Fransızca derslerini seçme hakkının elinden alındığını savunan Eylem, bunu “faşist bir yaklaşım” diye niteledi.

Selma Eylem, öğretmen tasarrufunun rehber öğretmen branşında da kendini gösterdiğini savundu.

EĞİTİM BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Şiddet olayları, akran zorbalığı ve daha birçok sorun yaşanan okullarda rehberlik servislerinin güçlendirilmesini, rehber öğretmen sayısının artırılması gerektiğini ancak bakanlığın bu hedeften uzak yaklaşım gösterdiğini söyleyen Eylem, şöyle devam etti:

“Eğitim Bakanlığı'na çağrımızdır; bu yıl öğretmenlik sınavları yapıldıktan sonra okul idarelerimizle tespit ettiğimiz ihtiyaçlar kadar öğretmen alımı yapılmalıdır. Yeni öğretim yılında okullarımız eksik kadrolarla açılmamalıdır. Sendikamız, nitelikli, parasız kamusal eğitim için mücadeleye devam edecektir.”

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