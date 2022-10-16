KTOEÖS'ten Eylem Çağrısı

Okullarımızda ve eğitimde çözülmesi ivedi sorunlar ortada dururken bunları çözmek yerine, öğretmenlere hakaret etmeyi, öğretmenlik mesleğini değersizleştirmeyi, öğretmen haklarını budamayı kendine misyon edinen, aldığı talimatları yerine getirmek ve koltukta oturmak uğruna öğretmenlere saldırmaktan vazgeçmeyen Eğitim Bakanını ve O'nun bu tutumuna sessiz kalan Bakanlar Kurulunu protesto etmek için 17 Ekim 2022 Pazartesi tüm okullarımızda 10:00-13:05 saatleri arasında grevde olacağız.

Lefkoşa ve Lefkoşa Çevre okullarındaki öğretmenlerimizle saat 10:30'da sendikamızda buluşup meclis önüne yürüyeceğiz ve burada öğretmen düşmanlığı yapan Eğitim Bakanını ve bu zihniyeti protesto edeceğiz.