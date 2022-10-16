  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

KTOEÖS'ten Eylem Çağrısı

» »
KTOEÖS'ten Eylem Çağrısı
KTOEÖS'ten Eylem Çağrısı

Okullarımızda ve eğitimde çözülmesi ivedi sorunlar ortada dururken bunları çözmek yerine, öğretmenlere hakaret etmeyi, öğretmenlik mesleğini değersizleştirmeyi, öğretmen haklarını budamayı kendine misyon edinen, aldığı talimatları yerine getirmek ve koltukta oturmak uğruna öğretmenlere saldırmaktan vazgeçmeyen Eğitim Bakanını ve O'nun bu tutumuna sessiz kalan Bakanlar Kurulunu protesto etmek için 17 Ekim 2022 Pazartesi tüm okullarımızda 10:00-13:05 saatleri arasında grevde olacağız.

Lefkoşa ve Lefkoşa Çevre okullarındaki öğretmenlerimizle saat 10:30'da sendikamızda buluşup meclis önüne yürüyeceğiz ve burada öğretmen düşmanlığı yapan Eğitim Bakanını ve bu zihniyeti protesto edeceğiz.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke genelinde trafik denetimleri… 32 araç trafikten men edildi16 Ekim 2022 Pazar 10:37
  • Günlük burç yorumları16 Ekim 2022 Pazar 09:42
  • Verim düşük, zeytinyağı fiyatları arttı16 Ekim 2022 Pazar 09:40
  • KTOEÖS: Eğitim Bakanı Öğretmen Düşmanlığı Yapmaya Devam Ediyor!16 Ekim 2022 Pazar 09:32
  • Hırsızlık için eve girdi, ev sahibi tarafından yakalandı!16 Ekim 2022 Pazar 09:31
  • Lefkoşa’da kavga16 Ekim 2022 Pazar 09:29
  • Nöbetçi Eczaneler -16 Ekim 2022 Pazar16 Ekim 2022 Pazar 08:39
  • Yenierenköy Belediyesi’nden bölge halkına duyuru!15 Ekim 2022 Cumartesi 22:54
  • Barçın: Hellimi, Halk İçin Lüks Tüketim Haline Getirenler Utansın15 Ekim 2022 Cumartesi 22:42
  • Verimin Düşük Olması Zeytinyağı Fiyatlarının Artmasına Neden Oldu15 Ekim 2022 Cumartesi 22:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti