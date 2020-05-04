KTOEÖS’ten Genelgeye Uymama Çağrısı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “okul idarecilerine test yapılmadan, gerekli sağlık tedbir ve koşulları sağlanmadan, sağlığı tehlikeye atarak hazırlanan genelgeye” uymama çağrısı yaptı.

Genelgeyle okul idarecilerine 4 Mayıs günü ve 15 Mayıs`a kadar bakanlığın gerekli gördüğü günlerde okulda görev yapmak üzere çağrı yaıldığını kaydeden KTOEÖS, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na, okul çalışanlarıyla yöneticilerine test yapılıp yapılmadığını ve okullarda salgının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını.sordu.

“Böyle bir ortamda okul açıp göreve çağırmak insan hayatını tehlikeye atmak demektir” denilen açıklamada, “okul idarecilerine test yapılmadan, gerekli sağlık tedbir ve koşulları sağlanmadan, sağlığı tehlikeye atarak hazırlanan bu genelgeye uymama çağrısı” yapıldı