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KTOEÖS’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na Eleştiri

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KTOEÖS’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na Eleştiri
KTOEÖS’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na Eleştiri

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı eleştirerek, “Yüz yüze eğitimin başlaması için eğitim sendikaları büyük bir çaba sarf ediyor ancak bakanlığın eğitimle ilgili herhangi bir kaygısı yok” iddiasında bulundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) ile birlikte ortaya konan “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu”nun gereklerinin bakanlık tarafından yerine getirilmediği ve güven ortamı yaratılması için hiçbir somut adımın atılmadığı savunuldu.

Yurt dışında kamplara öğrenci yollanmasını da eleştiren sendika, bu kampların sağlık açısından yaratacağı risklerle ilgili uyarılarının görmezden gelindiğini ileri sürdü.

KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan yazılı açıklamasında, eğitimdeki ihtiyaçları karşılamak yerine “ideolojik kamplar” düzenlenmesinin esas nedeninin talimatları harfiyen yerine getirmek olduğunu ileri sürdü.

“Şu an farklı bölgelerdeki kamplarda bulunan öğrencilerimiz arasında da Covid-19 testi pozitif olanlar var mı?” sorusunu soran Geylan, “Öğrencilerimizle aynı kamplarda yer alan Türkiyeli öğrencilerin PCR testleri olmadan kamplara katıldığı bilginiz dahilinde miydi? Bu yıl ülkemizde pandemiden dolayı herhangi bir kamp organizasyonuna onay vermezken, hala en riskli ülkeler arasında olduğu kabul edilen Türkiye’de kamp organize edilmesine göz yummak, öğrencilerimizin, ailelerinin ve tüm toplumun sağlığını hiçe saymak değil de nedir?” dedi.

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