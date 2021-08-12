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KTOEÖS’ten Tarih Paneli Eleştirisi

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KTOEÖS’ten Tarih Paneli Eleştirisi
KTOEÖS’ten Tarih Paneli Eleştirisi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “dün öğretmenlere yönelik düzenlenen ‘Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi’ panelinin açılışı sırasında sarf edilen sözlerin, Kıbrıs Türk toplumuna, öğretmenlerine, değerlerine saygı duyulmadığını bir kez daha gözler önüne serdiğini” savundu.

Öğretmenlerin, birilerinin istediği gibi şekillendireceği bir hamur olmadığını, yıllardır toplum mühendisliği ile nasıl düşünmeleri davranmaları, yaşamaları, neye inanmaları gerektiğinin dayatılmaya çalışıldığını öne süren KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan yaptığı yazılı açıklamasında, “Tüm bunlara seyirci kalan, yeri geldiğinde alkış tutan Kıbrıs Türk toplumunun atanmış siyasilerini de tarih mutlaka yazacaktır. Kimse şüphe duymasın” ifadelerini kullandı.

Duygu Geylan açıklamada, konu başlıklarından anlaşılacağı üzere, söz konusu panelin, belli bir amaca hizmet etmek için organize edildiğini ve dozu arttırılarak Kıbrıs Türk Toplumunu aşağılayanlara destek görüntüsü verdiğini ileri sürdü.

Geylan, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin tarih eğitimiyle ilgili sözlerini eleştirerek panelde bulunan KKTC üst düzey yetkililerinin bundan rahatsızlık duymamış gibi davrandığını ve paneli düzenlediği duyurulan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın organizasyonunun sadece kağıt üzerinde kaldığını savundu.

Kıbrıs’ta yakın tarihte yaşananların sadece Kıbrıslı Türkler için değil, Kıbrıslı Rumlar açısından da trajedi olduğunu belirten Geylan, “Tüm Kıbrıs halkı savaşın bedelini ağır bir şekilde ödemiş, birçok kayıp vermiştir. Düşmanlık ve nefret tohumları ekerek ötekileştirici bir tarih eğitiminin, tarih öğretmenlerimiz aracılığı ile öğrencilerimize dayatılmak istenmesi ve bu yönde çağrı yapılması kabul edilebilir değildir” dedi.

KTOEÖS’ÜN, eğitim sistemine barış kültürü, çok kültürlülük ve farklılıklara saygı göstermek gibi değerlerin aktarılması gerektiğini defalarca vurguladığını ve bu konudaki mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Geylan, sorgulayan, eleştiren, çoklu bakış açısına sahip, tarihi nesnel bir şekilde değerlendirebilen, demokratik değerleri benimsemiş, ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığı yapmayan bireyler yetiştirmenin en büyük gayeleri olduğunu vurguladı.

Duygu Geylan “Öğretmenlerimiz aklın ve bilimin yolundan sapmadan, laiklik ilkesi doğrultusunda öğrencilerimizi aydınlık yarınlara taşımak için elinden geleni yapacak, hümanist, adalet ve barış duygusu güçlü, insan haklarını savunan nesiller yetiştirmek için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Öğretmenlerimiz, birilerinin istediği gibi şekillendireceği bir hamur hiçbir zaman olmamıştır” ifadelerini kullandı.

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