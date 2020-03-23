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KTOEÖS:Tüm tedbirler eşit, adil, şeffaf, demokratik ve tüm kesimler için geçerli olmalı

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KTOEÖS:Tüm tedbirler eşit, adil, şeffaf, demokratik ve tüm kesimler için geçerli olmalı
KTOEÖS:Tüm tedbirler eşit, adil, şeffaf, demokratik ve tüm kesimler için geçerli olmalı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmenlerin her türlü özveriye ve dayanışmaya hazır olduğunu ancak alınacak tüm tedbirlerin eşit, adil, şeffaf, demokratik ve tüm kesimler için geçerli olmasının temel koşul olduğunu açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın kamuda yetkili sendikaları toplantıya çağırdığını ve Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi olağanüstü bir durum yaşanan ülkemizde de bu dönem için hazırladıkları paket içeriğinin bir kısmını sendikalarla paylaştığını hatırlattı.
Eylem, “Çelişkilerle dolu, belirsiz, haksız, adaletsiz, antidemokratik, sermayeye dokunmayan, ya da dokunmak istemeyen bir anlayışla hazırlandığı anlaşılan bu paket, hak budamayı alışkanlık haline getirmiş UBP-HP hükümetinin bu icraatı da bir kez daha bordrolu çalışanların, emekçilerin krizi fırsat bilip temel haklarına saldırmasından başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Eğitim; salgını önleme tedbirleri: temel gıda maddeleri, elektrik, su, yakıt ve harçlarda uygulayacağı indirimler; kredi borçlarıyla ilgili düzenlemelere ilişkin önerilerin pakette ortaya konmadığını savunan Eylem, yarını görüp planlayamayan hükümetin öğretmen ve çalışanların aylar sonraki haklarını kasıtlı olarak gündem yaptığını kaydetti.
 

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