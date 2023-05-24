  • BIST 4.424,92
  • Altın 1253.197
  • Dolar 19.8928
  • Euro 21.4039
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

KTOEÖS'ün grevi devam ediyor

» »
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yarın 08.30-11.30 saatleri arasında tüm okullarda grev yapılacağını, sınavların gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu
KTOEÖS'ün grevi devam ediyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yarın 08.30-11.30 saatleri arasında tüm okullarda grev yapılacağını, sınavların gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu. Eylem ayrıca Cumhuriyet Lisesi’nde (Geçitkale) saat 08.30’da basın açıklaması yapılacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’dna yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyuna Duyuru,

Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmekte, öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya çalışmaktadır.

Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz!

25.05.2023 Perşembe günü 08.30-11.30 saatleri arasında tüm okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir. Ayrıca Cumhuriyet Lisesi’nde (Geçitkale) saat 08.30’da basın açıklaması yapılacaktır.

Oluşacak olan kaosun sorumlusu Eğitim Bakanlığı olacaktır.

Bu kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Eğitim Bakanlığına bir kez daha yasayı geri çekme çağrısı yapıyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtfaiye öğrencileri gezi ve gözlem yaptı!24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:16
  • Başbakan Üstel: Toplu Sosyal Konut Yapım Seferberliği başlatıyoruz24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:10
  • Mesajınız var.. 24 Mayıs 2023 Çarşamba24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:30
  • Rogers: Çocuklarımız sosyal devlet olamamamızın bedelini ödüyor24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:55
  • Maviş: Eğitim Bakanlığı'nın Facebook Paylaşımlarına Facebook'tan Cevap verdik24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:39
  • Polisten Kıyı Operasyonu24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:36
  • İki Bölgede Yangın Çıktı24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:32
  • 3 Farklı Bölgede Hırsızlık24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:31
  • Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Açıklandı24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:24
  • Kaldığı Evde Ölü Olarak Bulundu24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti