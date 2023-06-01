  • BIST 4.886,91
  • Altın 1310.534
  • Dolar 20.7669
  • Euro 22.3921
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

KTOEÖS’ün grevi devam ediyor

» »
KTOEÖS’ün grevi devam ediyor
KTOEÖS’ün grevi devam ediyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün okul müdürleri, müdür muavinleri ve okul temsilcileriyle yapılan toplantıda alınan görüşler doğrultusunda bugün 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarda müdür ve muavinlerin grevde olacağını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti öğretmene saldırılarına devam ettiğini” öne sürerek öğretmenlerin maaşlarında grev kesintisi yapıldığını bildirdi ve bununla ilgili gerekli hukuksal mücadelenin başlatılacağını duyurdu.

Bugün okul müdürleri, müdür muavinleri ve okul temsilcileriyle yaptıkları toplantıda aldıkları görüşler doğrultusunda yönetim kurulunun bazı kararlar aldığını bildiren Eylem, karar uyarınca sınavların yapılmayacağını, kendilerine destek olan veli ve öğrencileri düşündükleri için üniversiteye gidecek 12. Sınıf öğrencilerini mağdur etmemek adına mezun edilmeleri için öğretmenlerin bir kez daha elini taşın altına koyacağını belirtti.

Eylem, bugün 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarda müdür ve müdür muavinlerinin grevde olacağını kaydederek “dayatmalara boyun eğmeyeceklerini, mücadeleye devam edeceklerini” ekledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahsin Ertuğruloğlu: Erdoğan'ın seçilmesiyle rahat bir nefes aldık31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:57
  • Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:46
  • Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi’nde diş hastalıkları poliklinik hizmeti verilmeye başlandı31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:44
  • Kayıp Şahıs(Gelişme)31 Mayıs 2023 Çarşamba 17:20
  • Girne'de oto galeride kasti hasar31 Mayıs 2023 Çarşamba 17:19
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)31 Mayıs 2023 Çarşamba 17:18
  • Şampiyon Melekler Takımı anısına oynayacaklar31 Mayıs 2023 Çarşamba 17:13
  • Milli Eğitim Bakanlığı ile KTOEÖS görüştü: Sendika yetkili kurulları ile toplantı yapacak31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:49
  • YDP’nin ara seçimdeki Milletvekili adayı Figen Yaman Lesinger, adaylık başvurusunu yaptı31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:58
  • DP Milletvekili adayı Serhan Aktunç adaylık başvurusunda bulundu31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti