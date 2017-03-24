KTOEÖS'ün yeni başkanı belli oldu!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın yeni başkanı Selma Eylem oldu. Genel Sekreter ise Aziz Selengin, Özgütlenme Sekreteri Ahmet Karaoğulları, Mali Sekreter Ozan Elmalı, Eğitim Sekreteri Hasan Soyer oldu.
Ayrıntılar birazdan...
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın yeni başkanı Selma Eylem oldu. Genel Sekreter ise Aziz Selengin, Özgütlenme Sekreteri Ahmet Karaoğulları, Mali Sekreter Ozan Elmalı, Eğitim Sekreteri Hasan Soyer oldu.
Ayrıntılar birazdan...
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