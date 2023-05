KTOEÖS'ün yönetim kurulu belirlendi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS) 54. Olağan Genel Kurulu yapılarak yönetim, disiplin, denetleme üyeleri ve görev dağılımları belirlendi.

YÖNETİM KURULU:

Selma Eylem

Tahir Gökçebel

Aziz Selengin

Ozan Çoli

Ahmet Karaoğulları

Adnan Zekai

Erkan Bulak

Hasan Soyer

Arzu Kurtdereli

Misli Çağansoy Cin

İbrahim Çelik

Ozan Elmalı

Ali Can

Tuğçe Tekhanlı

Çilen Ulusoy

Fırat Can

Ozan Taşçıoğlu

Seniha Kutalmış

Ender Öztunca

Ali Yaman Işık

İlpay Genç

Selim Soydan

Mehmet Güneyli

Murat Efe

Teslime Uysal

Ahmet Billuroğlu

Ziya Tüzel

Duygu Geylan

İbrahim Ermihan

Ayşe Zehirok

Cumali Avcı

Çağrı Arslan

Aliye Bozdağ

Kemal Değirmencioğlu

Ümitcan Yaşamsal

Ömer Akkanat

Fatoş Muhtaroğlu

Ece C. Bilgehan

Kıymet Şenbayrak

Halil Alkın

Erhan Güler

Can Çiftçi

DİSİPLİN KURULU:

Ece Kurtuluş Böke

Salih Ayyıldız

Seçil Toprak

Elif Selden

Yener Doğan

Şevki Kozansoy

Mine Saltekin Akad

Havva Gaye Yüce

Ahmet Özyaşar

Musa Karabudaklı

DENETLEME KURULU:

Doğan Çakıroğlu

Umut Zeki

Şermin Yücelen

Özge Tahiroğlu

Kemal Dervişoğulları

Ülfet Boşnak Kılıç