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KTOEÖS'ün yönetim kurulu belirlendi

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KTOEÖS'ün 54. Olağan Genel Kurulu'nun yönetim kadrosu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu belli oldu.
KTOEÖS'ün yönetim kurulu belirlendi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS) 54. Olağan Genel Kurulu yapılarak yönetim, disiplin, denetleme üyeleri ve görev dağılımları belirlendi.

YÖNETİM KURULU:

Selma Eylem
Tahir Gökçebel
Aziz Selengin
Ozan Çoli
Ahmet Karaoğulları
Adnan Zekai
Erkan Bulak
Hasan Soyer
Arzu Kurtdereli
Misli Çağansoy Cin
İbrahim Çelik
Ozan Elmalı
Ali Can
Tuğçe Tekhanlı
Çilen Ulusoy
Fırat Can
Ozan Taşçıoğlu
Seniha Kutalmış
Ender Öztunca
Ali Yaman Işık
İlpay Genç 
Selim Soydan
Mehmet Güneyli
Murat Efe
Teslime Uysal
Ahmet Billuroğlu
Ziya Tüzel 
Duygu Geylan
İbrahim Ermihan
Ayşe Zehirok
Cumali Avcı
Çağrı Arslan
Aliye Bozdağ
Kemal Değirmencioğlu
Ümitcan Yaşamsal
Ömer Akkanat
Fatoş Muhtaroğlu
Ece C. Bilgehan
Kıymet Şenbayrak
Halil Alkın
Erhan Güler
Can Çiftçi

DİSİPLİN KURULU:

Ece Kurtuluş Böke
Salih Ayyıldız
Seçil Toprak
Elif Selden
Yener Doğan
Şevki Kozansoy
Mine Saltekin Akad
Havva Gaye Yüce
Ahmet Özyaşar
Musa Karabudaklı

DENETLEME KURULU:

Doğan Çakıroğlu
Umut Zeki
Şermin Yücelen
Özge Tahiroğlu
Kemal Dervişoğulları
Ülfet Boşnak Kılıç

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