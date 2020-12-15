KTOEÖS:’’Yıkılan Eğitimse UBP-YDP-DP Hükümetinin Kurulması önemsizdir’’

Açıklama şu şekilde:

Pandemi ile birlikte nitelikli, kamusal, parasız, herkese EŞİT, laik, bilimsel eğitimi öneminin büyüklüğü çok daha net ortaya çıkmıştır. Sosyal devletin gereği çocuklarımıza, gençlerimize eğitim yoluyla yatırım yapmanın eğitimde tüm EŞİTSİZLİKLERİ ortadan kaldırarak kamusal okulları güçlendirmenin, geleceğe yapılabilecek en büyük yatırım olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

Eğitimin niteliğini artırmanın hükümetler üstü bir devlet politikası oluşturmaktan geçtiğini KTOEÖS olarak sürekli vurgulamaktayız. Genel liselerin, meslek liselerinin ve diğer okulların içinin boşaltıldığını, müfredatın, eğitim etkinliklerinin çağdışı anlayışlar, ideolojik yaklaşımlarla üretimden, yaşamdan, çağdaşlıktan, bilimsellikten, eleştirel düşünceden, ihtiyaçları gidermekten uzaklaştığını her fırsatta dile getirmeye; bu yolda mücadele etmeye devam ediyoruz. Son yapılan 2014 Eğitim Şurasında seçmeci-elemeci, aileleri müşteri, çocukları ise kobay gören, TC ile paralel götürülen eğitimin çıkmazı ortaya serilmiştir.

Bugün meslek liselerinin bile teknik eleman yetiştirme misyonunun bitirilmek üzere olduğu, açılan onlarca üniversitenin ise toplumun geleceğini müşteri yapması dışında hiçbir kaygılarının kalmadığı aşikardır. Binlerce genç en düşük vasıflarla mezun edilerek işsiz, işe yaramaz, atıl duruma getirilirken, ülke dışından iş gücü ihtiyacı karşılanarak, kolay oy avcılığı yapılarak, daha fazla vatandaş yapılması derdine düşülmüştür. Bu yolun, bu ülkede yaşayan herkesi yok edeceği ortada iken, hükümetlerin yap-boz gibi kurulup bozulması da gittikçe anlamsızlaşmakta, halkımızın sabrını taşırmaktadır.

DERHAL;

1- Üretime, ülke ihtiyaçlarına dayalı kamusal, nitelikli, parasız, bilimsel, laik, eşit fırsat temelinde, hükümetlere göre DEĞİŞMEYEN, bir DEVLET EĞİTİM POLİTİKASINA ihtiyaç vardır.

2- Başta salgını geriletecek okullar için acil bir BULAŞ- TEMAS PROTOKOLÜ ortaya konmalıdır. Sağlıklı, güvenli, bütçesi olan kamusal okulların oluşturulmasına gecikmeksizin başlanmalıdır.

3- Nitelik için ihtiyaçlar doğrultusunda PLANLAMAYA; Dünya ile uyumlu müfredata, sınıfları 25 kişilik öğrenciyi geçmeyecek, fiziksel aktivitelere uygun, Psikolojik, Sosyolojik desteklere imkan veren, teknolojik donanımları, atölyeleri, kadroları tamamlanmış okulların geliştirilmesine; YENİ OKULLARIN YAPILMASINA acil ihtiyaç vardır.