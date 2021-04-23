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KTOEÖS Yönetim Kurulu :“En geç 6 ay içinde olağanüstü genel kurula gidilecek…’’

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KTOEÖS Yönetim Kurulu  yaptığı açıklamada ''Yapılması gerekli görevleri üstleneceğimizi ve en geç 6 ay içinde olağanüstü genel kurula gidileceğini üyelerimize duyururuz.'' dedi.
KTOEÖS Yönetim Kurulu :“En geç 6 ay içinde olağanüstü genel kurula gidilecek…’’

KTOEÖS Yönetim Kurulu  yaptığı açıklamada ''Yapılması gerekli görevleri üstleneceğimizi ve en geç 6 ay içinde olağanüstü genel kurula gidileceğini üyelerimize duyururuz.'' dedi.
 

KTOEÖS'ten yapılan açıklama:

Değerli üyelerimiz,

Toplumsal iradeye saldırıların had safhaya ulaştığı, sendikaların ve özellikle öğretmen sendikalarının hedef haline getirilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. Gücümüzü kırmaya yönelik tüm hamlelere karşı her zamankinden daha güçlü ve bir arada olma zorunluluğunun bilinciyle hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz.

KTOEÖS 50 yılı aşmış geçmişi ile hem toplumsal hem de sendikal mücadelede her zaman en ön safhada yer almıştır. Sendikamızın bugüne kadar güçlü bir şekilde ayakta durmasının nedenlerinden biri de örgüt disiplininin olması, yani alınan kararlara onay versin-vermesin tüm yönetim kurulunun alınan karara saygı duyması, kararı sahiplenmesidir. Bu, demokratik kitle örgütlerinin temel prensiplerinden biridir Son dönemde gündemimizde olan 12.sınıfların sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun demokratik şekilde yapılan oylama sonucu aldığı bir karar vardır. Yönetim Kurulumuzun bazı üyeleri bu kararı savunmak istemediklerini  belirterek  görevlerinden istifa etmişlerdir.

Bu zor süreçte geriye kalan Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler de istifa noktasına gelmiş olduğumuzu vurgulamak isteriz. Ancak  örgütümüzün ajandasında bulunan ve ertelenemez durumda olan görev ve sorumlulukları yerine getirmemiz gerektiğine, öğretmenlerimizle ilgili çözülmesi ivedi olan sorunlardan dolayı bu görevi üstlenmenin bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Yönetim Kurulu üyeliği büyük ve nitelikli bir kitle olan öğretmene kritik bir dönemde farklı kararlara rağmen sahip çıkmak olmalıdır.   Bu nedenle Yönetim Kurulu olarak yapılması gerekli görevleri üstleneceğimizi ve en geç 6 ay içinde olağanüstü genel kurula gidileceğini üyelerimize duyururuz. Görevlerinden istifa eden arkadaşlarımızı aldıkları bu karardan vazgeçmeye ve şu aşamada yapılması şart olan olağanüstü genel kurula kadar beraber çalışmaya; bu zor süreci atlatmak için tüm üyelerimizi örgütümüze sahip çıkmaya davet ederiz.

KTOEÖS YÖNETİM KURULU

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