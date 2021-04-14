KTOEÖS:Yüz yüze eğitim ister gibi davranıp gereğini yapmayan Eğitim Bakanıdır

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Eğitim Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklama şu şekilde:

Yüz yüze eğitim ister gibi davranıp gereğini yapmayan Eğitim Bakanıdır

Yüz yüze eğitime geçmek için her katkıyı KTOEÖS, öğretmenlerimiz, denetmenlerimiz, müdürlerimiz, muavinlerimiz, bilişim uzmanlarımız yapmıştır, yapmaktadır.

Yüz yüze eğitime geçilmesini istemeyen UBP-DP-YDP Hükümetinin, almış olduğu yanlış kararlar, tercih ettiği politikalardır. Yüz yüze eğitim ister gibi davranıp gereğini yapmayan Eğitim Bakanıdır.

EĞİTİM BAKANI NELERİ YAPMAMIŞTIR:

1. Okullarda yüz-yüze eğitime geçişi mümkün kılacak karantinalı girişlerin olmasını savunmamıştır.

2. Toplum sağlığı ve güvenliğini korumak için okul sağlığını geliştirmeye uğraşmamıştır.

3. 24 Ağustos’da okullara giden eğitim çalışanlarına PCR testi yaptırmamıştır.

4. Bir yılı geçmesine rağmen “Bulaş-Temas Protokolü” oluşturmamıştır.

5. Hiç bir okul için pandemi veya okul bütçesi yapmamıştır

6. Uzaktan eğitim için maksimum katkılara rağmen MOODLE sistemini tamamlamamıştır.

7. Bakanlığın server / internet alt yapısını güçlendirmemiştir.

8. Seyreltilmiş, on-line müfredatı yapmamıştır.

9. KTOEÖS’ün okullara elektronik ateş ölçerin maliyetinin yarısını ödeyip takılması önersini kaale almamıştır.

10. Yeni eğitim durumuna uygun materyal hazırlatmamıştır.

11. Yeni duruma öğretmenleri hizmet-içi eğitimle hazırlamamıştır.

12. Seyreltilmiş / on-line yasal çerçevesini oluşturmamıştır.

13. Uzaktan eğitime her çocuğun erişimini sağlamamıştır.

14. Okullardaki temizlik hijyen sağlayarak düzenli kadroları tamamlamamıştır.

15. Okulların fiziki yetersizliklerini ( Maske-Mesafe ) tamamlamamıştır.

16. Taşımacılıkta pandemi ile ilgili hiçbir ekstra önlem almamıştır.

17. Özel okulların 5 gün, kamu okullarının 2-3 gün seyreltilmiş şekilde okula gelmesine gıkını çıkarmamıştır.

18. Eşitsizlikler artarken seçmeci-elemeci sınavların aynen sürmesine ses çıkarmamıştır.

19. Öğrencileri-velileri sürekli bilgilendirmemiştir.

20. Türkçe bilmeyen, özel eğitim isteyen öğrencilere dahi hiç bir destekleme yapmamıştır.

21. Okul kadrolarının tamamlanması için öğretmenler, atelye şefliği vs. sınavları aylardır ötelenirken ses çıkarmamıştır.

EĞİTİM BAKANI NELER YAP(MIŞ)MAKTADIR:

1. Alanı olduğu Maliye Bakanlığından Eğitim Bakanlığına geçerek politik duruş sergilemiştir.

2. Okulların açık kalmasını sağlamak yerine casinoların açık kalmasını, kurultayları, galaların yapılmasını… tercih etmiştir.

3. Eğitim çalışanlarını aşılatma talebinin parti içi iktidar kavgasından ibaret olduğunu ispatlamıştır.

4. Sendikalarla görüşüyoruz deyip tek yanlı günlük kararlar almaktadır.( BTMK isminin değiştirilmesi, T puanının kaldırılmak istenmesi)

5. Yüz –Yüze eğitim için sağlık, güvenlik dışında talebi olmayan bu olağanüstü dönemde en çok katkıyı koyan KTOEÖS ve öğretmenlerin emeğini hiçleştirecek, çalışmaz gösteren eylem ve söylemleri sürekli yapmaktadır.

6. “Okullar kapanamaz” dedikten 2 gün sonra okulları yüz yüze eğitime kapatmıştır.

7. Kanal kanal gezerek sendikalı öğretmenleri kaba bir dille suçlamakta, özel Okullardaki köle düzenini alkışlamaktadır.

8. Öğretmenleri “Mali Getirileri Yok” diye aşağılayanlara tek kelime söylememektedir.

9. “Aşılama olmadan okulları Yüz-Yüze açmam” deyip Bakanlar Kurulunda 12. sınıf öğrencileri için okulları açma kararını onaylatmıştır.

10. Aylardır yetkisi alınmayan boş kadrolar devam ederken, bakanlığın bürokrat atamalarını tamamlamıştır.

11. Okullara bütçe yerine ithal şirketin EBA’sına 45 milyon garanti para aktarmıştır.

12. Vakaların, varyantların artmasına, kamu okullarına öğrenci gelmemesine rağmen özel okul öğrencilerinin ailelerinden para toplamaları için 12. sınıfları okula getirtmekte ısrar etmektedir.

13. Öğrencileri, aileleri riske etmekte seslerine, taleplerine kulak tıkamaktadır.

14. İşletmelerde beceri eğitimi için işletmelere gitmek zorunda bırakılan meslek lisesi 12. sınıf öğrencilerin ailelerinin endişelerine kulak tıkamaktadır.

15. Okula gelmek istemeyen 12. sınıflara rağmen yüz yüze eğitim devam eder propagandası yapmaktadır.

16. Covid 19 varyantlarını yokmuş, okullar özel bulaş alanları değilmiş gibi davranmaktadır.

17. Kendisi aşılanmış, eğitim çalışanlarının aşılanma talebine karşılık “Aşı var da biz mi yapmadık“ diye dalga geçmektedir.

18. Öğretmen, atelye şefi vs sınavlarının sürekli ertelenmesini sessiz izlemektedir.