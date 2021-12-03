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KTOÖD ile Haksen, Engellilerin Sorunlarına Dikkat Çekmek için Meclis’e Yürüdü

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Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) ile Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), engellilerin istihdam, sağlık ve altyapı konularında yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla, Kuğulu Park’ta toplanarak Meclis’e yürüdü.
KTOÖD ile Haksen, Engellilerin Sorunlarına Dikkat Çekmek için Meclis’e Yürüdü

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) ile Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), engellilerin istihdam, sağlık ve altyapı konularında yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla, Kuğulu Park’ta toplanarak Meclis’e yürüdü.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yapılan eyleme, Evrensel Hasta Hakları Derneği ve Sağlık Dernekleri Platformu temsilcileri de katılarak destek verdi.

Meclis önünde açıklamalar yapılan eylemde, “Cezamız daha bitmedi mi? 16 yıldır istihdam bekliyoruz”, “İsraf ediyorsunuz, ilaç bulamıyoruz”, “Sağlıkta eksikliklerin lütfenle sürdürülmesine hayır”, “Lütfettiğiniz 2,983 TL maaşla yaşamaya hayır”, “Yeter artık bizi görmezden gelişiniz. Oy için siz de bizlere görünmeyiniz” yazılı pankartlar taşındı.

KİPRİT: “BU YÜCE MECLİS’İN DUVARLARINA SESLENMEK İSTİYORUZ”

KTOÖD Başkanı Günay Kiprit, Meclis önünde yaptığı konuşmada, engellilerin istihdam ve ilaç ile tıbbi malzeme eksikliği konularında yaşadığı sorunlara vurgu yaptı.

Meclis’te kimsenin olmadığı günü bilerek ve isteyerek tercih ettiklerini kaydeden Kiprit, “Yıllardır biz gerek bakanlarımızdan gerek milletvekillerimizden gerekse hükümetlerimizden hakkımız olan ve insanca yaşayabilmemiz için verilmesi gereken haklarımızı talep ettik. Ama bugün bu yüce Meclis’in duvarlarına seslenmek istiyoruz. Belki bu duvarlar daha duyarlı olur ve bizleri anlar” dedi.

Herkes gibi yaşamak istediklerini vurgulayan Kiprit, sosyal adaletin herkes için eşit şekilde dağılmasını temenni etti. Kiprit, toplumda 6 bine yakın engelli olduğu bilgisini aktararak, bu kişilerin evlerine kapalı bir şekilde yaşamaya mahkum edildiğini savundu.

661 ENGELLİ İSTİHDAM BEKLİYOR

661 engellinin istihdam edilmeyi beklediğini ancak 16 yıldır tek bir engellinin kamuda istihdam edilmediğini belirten Kiprit, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’na göre özel sektör ve kamu sektöründeki iş yerlerinde istihdam edilen her 25 kişiye karşılık 1 engelli istihdamı yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

GÖÇER: “ÖZGÜRLÜK BİR BİREY İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP”

Kiprit’in ardından konuşan HAKSEN Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer de, engellilerin istihdam, ilaç ve tıbbi malzeme eksiklikleri konusunda yaşadığı sıkıntılara işaret etti.

“Altyapıya zaten değinmiyorum bile” diyen Göçer, engellilerin kamu dairelerine bile erişimlerinin mümkün olmadığını savunarak, özgürlüğün bireyler için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

BÜYÜKOĞLU: “HER ZAMAN ENGELLİLERİN YANINDA OLACAĞIZ”

HAKSEN Genel Başkanı Eren Büyükoğlu ise, engelliler için birlik ve beraberlik içinde daha fazla mücadele edilmesini temenni ederek, bundan sonraki süreçte mücadeleyi hukuka taşıyacaklarını duyurdu.

Engellilerin istihdamına ilişkin yasanın uygulanmadığını savunarak, konuyla ilgili bir hukuk süreci planladıklarını belirten Büyükoğlu, her zaman engellilerin yanında olacaklarını vurgulayarak sözlerine son verdi.

Konuşmaların ardından, pankartlarını Meclis önüne bırakan eylemciler, alkışlarla eylemlerini sonlandırdı.

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