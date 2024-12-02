KTOÖD’den, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Kiprit mesajında, farklı gelişim gösteren ve farklı ihtiyaçlara sahip bireylerin yaşadığı zorlukların anlaşılabilmesi için, toplumun bu zorlukları kendi başına gelmeden önce anlamaya çalışması ve avantajlı şartların adil bir şekilde herkese sunulması gerektiğini vurguladı.

Ülkede yaklaşık 6 bin 500 engelli vatandaşın yaşadığına dikkat çeken Kiprit, bu sayının yalnızca bir rakam olmadığını belirterek, "Aslında konuştuğumuz 6 bin 500 sadece bir rakam değildir. 6 bin 500 tane yürektir, insanca yaşama arzusudur, Anayasal haklarından eşit şekilde faydalanma beklentisidir, evlattır, kardeştir, annedir, babadır kısaca insandır insan.” ifadelerini kullandı.

Kiprit mesajında şu ifadeleri kullandı:

“ 'Ableizm' sağlamcılık ideolojisi üzerinden inşa edilen düzeninizde yani, toplumsal koşulların ve şartların 'sağlam' kitleler için 'sağlamlar' tarafından oluşturulan avantajlı şartlar ve düzen devam ettiği sürece engelli bireylerimiz sadece birer sayı olmaktan öteye geçemeyecektir.

Böylesi farkındalık günlerinde önemli olan toplumun, farklı yetişen farklı ihtiyaçları olan ve farklı gelişen biz engellilerin yaşamış olduğu zorlukları empati ederek, kendi başlarına gelmeden ellerinden geldiğince düzen içerisindeki avantajlı şartları ve koşulları herkese adil bir şekilde dağılımını sağlamaktır. İnanıyoruz ki ancak bu yolla dışlanmadan, ötekileştirilmeden bu toplumda yan yana yaşayabileceğiz.”