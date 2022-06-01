KTÖS 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

UNICEF’in bu yıl yayınladığı bir rapora göre, geçtiğimiz 2 yılda yaklaşık 147 milyon

çocuk yüz yüze eğitimin yarısından fazlasını kaçırmıştır.



Bu ay yayınlanan diğer bir rapora göreyse, Ukrayna'daki savaş dünya çapında gıda

üretim ve tedarik zincirini kısıtlamadan önce bile, dünya genelindeki çatışmalar,

iklim krizi ve COVID-19 pandemisi, ailelerin çocuklarını yeterli besleme olanağını

ellerinden alıyordu. Dünya hızla, önlenebilir çocuk ölümlerinin ve aşırı zayıf

çocukların olduğu tehlikeli bir yer haline geliyor.



Dünya Çocuk Günü, bu yıl da, çocukların güvenli bir şekilde büyüyebildiği, eğitim ve

kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanabildiği bir dünya yerine, savaşla tanıştırılıp

zorla evlerinden ve yerlerinden edilen 35 milyon çocuğun gölgesinde kaldı.



Barış, haysiyet, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhu içinde yaşanılacak bir

dünyada çocuklar için güvenli bir ortam yaratmak ve bunu teşvik etmek hepimizin

sorumluluğundadır. Eğitim ve okullarımız; çocuklarımızı istismardan, ayrımcılıktan

ve hoşgörüsüzlükten koruyabileceğimiz yegâne yerlerdir.



Buradan bir kez daha yasa yapıcılara ve Eğitim Bakanlığına, ülkemizde çocuk

haklarıyla ilgili bekleyen yasal düzenlemelerin yapılması, mevcut durumun daha da

kötüleşmesinin engellenmesi, sorunların tespit edilmesi ve tüm bunlara yönelik

harekete geçilmesi için çağrıda bulunuyoruz.



KTÖS, her zaman olduğu gibi, bu alanda yapılacak tüm çalışma ve girişimlere hem

öncü hem de destek olacaktır.