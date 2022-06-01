KTÖS 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

UNICEF’in bu yıl yayınladığı bir rapora göre, geçtiğimiz 2 yılda yaklaşık 147 milyon
çocuk yüz yüze eğitimin yarısından fazlasını kaçırmıştır.
Bu ay yayınlanan diğer bir rapora göreyse, Ukrayna'daki savaş dünya çapında gıda
üretim ve tedarik zincirini kısıtlamadan önce bile, dünya genelindeki çatışmalar,
iklim krizi ve COVID-19 pandemisi, ailelerin çocuklarını yeterli besleme olanağını
ellerinden alıyordu. Dünya hızla, önlenebilir çocuk ölümlerinin ve aşırı zayıf
çocukların olduğu tehlikeli bir yer haline geliyor.
Dünya Çocuk Günü, bu yıl da, çocukların güvenli bir şekilde büyüyebildiği, eğitim ve
kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanabildiği bir dünya yerine, savaşla tanıştırılıp
zorla evlerinden ve yerlerinden edilen 35 milyon çocuğun gölgesinde kaldı.
Barış, haysiyet, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhu içinde yaşanılacak bir
dünyada çocuklar için güvenli bir ortam yaratmak ve bunu teşvik etmek hepimizin
sorumluluğundadır. Eğitim ve okullarımız; çocuklarımızı istismardan, ayrımcılıktan
ve hoşgörüsüzlükten koruyabileceğimiz yegâne yerlerdir.
Buradan bir kez daha yasa yapıcılara ve Eğitim Bakanlığına, ülkemizde çocuk
haklarıyla ilgili bekleyen yasal düzenlemelerin yapılması, mevcut durumun daha da
kötüleşmesinin engellenmesi, sorunların tespit edilmesi ve tüm bunlara yönelik
harekete geçilmesi için çağrıda bulunuyoruz.
KTÖS, her zaman olduğu gibi, bu alanda yapılacak tüm çalışma ve girişimlere hem
öncü hem de destek olacaktır.
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