KTÖS 43. Dönem yetkili kurulları belirlendi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 21 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde

gerçekleştirilen 43. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda 2022-2025

dönemi için seçilen Haysiyet Divanı, 30 kişilik Yönetim Kurulu ve oluşturulan yeni Yönetim

Kurulu tarafından oylanarak göreve getirilen Sendika Başkanı ve 7 kişilik Yürütme Kurulu

üyeleri aşağıdaki gibidir.



Yönetim ve Yürütme Kurulu

1. Mustafa Baybora (Başkan)

2. Burak Maviş (Genel Sekreter)

3. Süleyman Gelener (Eğitim Sekreteri)

4. Erdoğan Emiroğulları (Mali Sekreter)

5. Akgün Kaçmaz (Örgütlenme Sekreteri)

6. Uğur Erilen (Basın-Yayın ve Propaganda Sekreteri)

7. Mebruke Diren (Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri)

8. Hamide Avcıbaşı (İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri)

9. Ali Kozok

10. Aliye Kaya

11. Alper Çelebi

12. Burçin Karabaşak

13. Çağrı Akgür

14. Derman Paça Aligüllü

15. Erdal Şanlıdağ

16. Gözde Atakan

17. Hasan Belen

18. Hüseyin Bozalanlar

19. Mehmet Beteri

20. Melek Arıca

21. Müge Evram

22. Murat Dağman

23. Mustafa Dağman

24. Neriman Soral Tayfunoğlu

25. Saffet Aşaroğlu

26. Sevgi Erhalaç

27. Sevşen Dandana Özerce

28. Tanju Üngör

29. Tolga Karadağlı

30. Zehra Kazma

Haysiyet Divanı

1. Fatma Kükrer

2. Halil Kara

3. Sadık Azimli

4. Ulus Burçaklı

5. Yılsay Barlasoğlu

Saygılarımızla,