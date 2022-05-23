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KTÖS 43. Dönem yetkili kurulları belirlendi

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KTÖS 43. Dönem yetkili kurulları belirlendi
KTÖS 43. Dönem yetkili kurulları belirlendi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 21 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde
gerçekleştirilen 43. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda 2022-2025
dönemi için seçilen Haysiyet Divanı, 30 kişilik Yönetim Kurulu ve oluşturulan yeni Yönetim
Kurulu tarafından oylanarak göreve getirilen Sendika Başkanı ve 7 kişilik Yürütme Kurulu
üyeleri aşağıdaki gibidir.

yonetim.jpg
Yönetim ve Yürütme Kurulu
1. Mustafa Baybora (Başkan)
2. Burak Maviş (Genel Sekreter)
3. Süleyman Gelener (Eğitim Sekreteri)
4. Erdoğan Emiroğulları (Mali Sekreter)
5. Akgün Kaçmaz (Örgütlenme Sekreteri)
6. Uğur Erilen (Basın-Yayın ve Propaganda Sekreteri)
7. Mebruke Diren (Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri)
8. Hamide Avcıbaşı (İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri)
9. Ali Kozok
10. Aliye Kaya
11. Alper Çelebi
12. Burçin Karabaşak
13. Çağrı Akgür
14. Derman Paça Aligüllü
15. Erdal Şanlıdağ
16. Gözde Atakan
17. Hasan Belen
18. Hüseyin Bozalanlar
19. Mehmet Beteri
20. Melek Arıca
21. Müge Evram
22. Murat Dağman
23. Mustafa Dağman
24. Neriman Soral Tayfunoğlu
25. Saffet Aşaroğlu
26. Sevgi Erhalaç
27. Sevşen Dandana Özerce
28. Tanju Üngör
29. Tolga Karadağlı
30. Zehra Kazma
Haysiyet Divanı
1. Fatma Kükrer
2. Halil Kara
3. Sadık Azimli
4. Ulus Burçaklı
5. Yılsay Barlasoğlu
Saygılarımızla,

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