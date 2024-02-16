KTÖS AB Seçimlerine katılım çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Toplumunun daha fazla görünür olması için Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerine katılımı önemsiyoruz.

Kıbrıs Türk Toplumunun daha fazla görünür olması için Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerine katılımı önemsiyoruz.

Kıbrıslı Türk Toplumunu Avrupa Birliği ile doğrudan temas kurma hakkı mücadelesinin bir parçasıdır.

AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIK HAKLARIMIZI DAHA GÜÇLÜ SAVUNABİLMEK için AB PARLAMENTO SEÇİMLERİNE KATILIN

Yaşanan toplumsal çatışmalar, adamızın bölünmesi ve Kıbrıs sorununa taraf olanların çözümsüzlük çözümdür anlayışı en çok Kıbrıslı Türkleri etkilemektedir.

AKP rejiminin Kıbrıs'ın kuzeyini siyasal ve ekonomik nüfuzu altında tutarak özelleştirme, muhafazakârlaştırma ve ifade özgürlüğüne karşı yürüttüğü gerici politikalar gözle görülür bir noktadadır ve varlığımızı tehdit etmektedir.

Bununla birlikte, kurucu eşit ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan haklarımızı gasp eden ve istediğinde baskı aracı olarak kullanan Kıbrıslı Rum siyasi elitlerinin de uygulamaları da toplumsal stresimizi artırmaktadır.

Kıbrıslı Türklerin, her iki taraftan gelen baskıyı azaltması, uluslararası hukukta yer alması, çözüme ve AB ile doğrudan ilişki kurma hedefine ısrarla yönelmesi için Avrupa Birliği Parlamentosu seçimleri önem taşımaktadır.

Türkçenin resmi AB dili olması, Kıbrıslı Türklerin Erasmus+ programına doğrudan katılabilmeleri, Kıbrıslı Türklerin gerekli primler ödenerek sağlık sistemine (GESY) dahil edilmesi, Kıbrıslı Türklerin güneydeki bankalarda hesap açabilmesi ve İki toplum arasındaki ticareti teşvik edecek adımlarla yeşil hat düzenlemesinin genişletilmesi ve karma evliliklerden doğan bireylerin vatandaşlık haklarının sağlanması taleplerimiz, Kıbrıslı Türk Toplumunu Avrupa Birliği ile doğrudan temas kurma hakkı mücadelesinin bir parçasıdır.

Bu anlamda Kıbrıs Türk toplumunun günlük yaşamını olumlu yönde etkileyecek bu gibi adımların talep edilmesi ve hukuk yoluna başvurmanın yanı sıra Avrupa Parlamentosu’nda da bu taleplerin meşru zeminde tartışılması, peşine düşülmesi, Kıbrıs Türk Toplumunun daha fazla görünür olması için Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerine katılımı önemsiyoruz.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan haklarımızı daha güçlü bir ses ile duyurabilmek, Avrupa Birliği vatandaşlık haklarımızı daha güçlü savunabilmek ve Avrupa Birliği ile doğrudan temas kurma hakkı mücadelemize katkı koymak için yaklaşan Avrupa Birliği parlamentosu seçimlerinde herkesi seçmen listesine kayıtlı olup olmadığınızı kontrol etmeye ve oy kullanmaya çağırıyoruz.

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri