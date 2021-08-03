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KTÖS açıkladı: Üye öğretmenlerin %91'i aşılandı

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Anket sonucunda, KTÖS üyesi öğretmenlerin aşılanma oranı %91 olarak ortaya çıkmıştır. Aşı olmayan öğretmenlerimizin %54’ü ise aşı olacağını ifade etmiştir.
KTÖS açıkladı: Üye öğretmenlerin %91'i aşılandı

Basın Açıklaması

KTÖS Covid-19 Aşı Anketi


Sendikamız 2021-22 öğretim yılı başlamadan önce bir takım ön çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda KTÖS üyesi öğretmenlerin aşılanma oranının ortaya çıkması adına yaptığımız anketimize öğretmenlerimiz oldukça yüksek bir katılım göstermiştir. Tüm bölgelerden ve tüm yaş gruplarından öğretmenlerimize ulaşılmıştır.


Anket sonucunda, KTÖS üyesi öğretmenlerin aşılanma oranı %91 olarak ortaya çıkmıştır. Aşı olmayan öğretmenlerimizin %54’ü ise aşı olacağını ifade etmiştir.

Bu veriler doğrultusunda, öğretmenlerimiz her zaman olduğu gibi toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmiş ve toplum sağlığı adına bilimi kendisine rehber alıp okulların açılması için üzerine düşeni yapmıştır.

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Hükümetin de üzerine düşeni yapması temel talebimizdir.

 

Saygılarımızla.

 

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri

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