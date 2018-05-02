  • BIST 103.708
  • Altın 174,655
  • Dolar 4,1497
  • Euro 4,9837
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

KTÖS, Akıncı’nın açıklamalarına destek belirtti

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı’nın, Guterres Belgesi konusunda yaptığı açıklamalar ve Rum tarafına çağrısının “yerinde bir çıkış olduğunu” belirterek, destek açıklaması yaptı.
KTÖS, Akıncı’nın açıklamalarına destek belirtti

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Elcil, Akıncı’nın açıklamalarına yönelik “Kıbrıs Türk Toplumu’nun iradesini hiçe sayan ve iki ayrı devlet talebinde bulunanlara verilen en güzel cevap olduğunu vurgulamak isteriz” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili UBP ve YDP’nin tutumuna yönelik eleştirilerde bulunan, “Akıncı’nın çıkışı doğru ve yerindedir” diyen Elcil şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta ‘Hatay Modeli’ bir referanduma hazırlık yapan TC bilmelidir ki, iki ayrı devlet modeli 1983 yılından beri yürürlüktedir ve sonuçları da ortadadır. KKTC bunun için kurulmuştur ve iki ayrı devlet modeli olarak denenmiştir. Kıbrıs Türk Toplumu’nun siyasi iradesini gasp ederek, baskı ve tehditlerle yaratılan bu düzende kaybeden hep Kıbrıslı Türkler olmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve buradaki haklarımızı da ortadan kaldıracak, AB vatandaşlığımızı sonlandıracak yeni bir macerayı şiddetle reddederiz.”

Akıncı’nın Guterres Belgesi çerçevesinde görüşmeyi tekrardan başlatma girişimine Kıbrıslı Rumların da destek vermesinin şart olduğunu kaydeden Elcil, “Bilinmelidir ki, çözümü Kıbrıslılar bulacaktır. Bu nedenle Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturan Sayın Anastasiadis, Türkiye ile ayrı devlet konusunda NATO ve AB ile yaptığı dolaylı görüşmelerden derhal vazgeçerek, Sayın Akıncı ile Kıbrıs’ta sonuç alıcı sürece katılmalıdır” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:54
  • KTÖS, Akıncı’nın açıklamalarına destek belirtti02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:50
  • Denktaş: "2018 kamu maliyesine destek miktarı 2016'ya göre yüzde 50 azaldı"02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:34
  • “Yankılı Söyleşiler” programı Merkezi Cezaevi’nde başladı02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:31
  • Sol Hareket, paketlerin halktan gizlendiğini savunup bunu protesto etti02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:04
  • Kırsal Kalkınma Günü Etkinliği Büyükkonuk’ta yapılacak02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:55
  • Meteoroloji'den toz uyarısı!02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:20
  • Meteoroloji'den toz uyarısı! 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:14
  • Yarın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:52
  • Başbakan'dan 'mali protokol' açıklaması...02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti