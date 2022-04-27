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KTÖS: AKP iktidarı, suçsuz insanlara ceza vererek baskı ve korku imparatorluğunu iktidarda tutmaya çalışmaktadır

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"Bu faşist yönetimin gerek Türkiye’de, gerekse Kıbrıs’ta, insanca yaşam ve özgürlük için mücadele eden yurtseverlere verdiği cezaları ödül olarak kabul ettiğimizi vurgular, ... "
KTÖS: AKP iktidarı, suçsuz insanlara ceza vererek baskı ve korku imparatorluğunu iktidarda tutmaya çalışmaktadır

Türkiye Cumhuriyeti devlet organlarını, kendi gerici, ırkçı, faşist anlayışını Türkiye halklarına empoze etmek için bir araç olarak gören Recep Tayyip Erdoğan-AKP iktidarı, suçsuz insanlara ceza vererek baskı ve korku imparatorluğunu iktidarda tutmaya çalışmaktadır.

Binlerce aydını, yazarı, gazeteciyi, siyasetçiyi suçsuz yere hapse atıp, yargılamak için bekletirken, beş yıldan beri hapiste tutulan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası vererek gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Avrupa Parlamentosu’nun, Avrupa Konseyi’nin Kavala hakkında aldığı serbest bırakma kararına kulak tıkayan Erdoğan-AKP iktidarı, Nazileri de aratmayacak bir uygulamaya imza atmıştır.

Türkiye’de faşist baskı ve uygulamalar yaşanırken, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal nizamını ve toprak bütünlüğünü koruma gerekçesinin arkasına saklanarak, 1974 yılında askeri müdahale ile adamızın %37’sini kontrolü altına alarak, uluslararası hukuku defalarca çiğneyen Türkiye’nin şu anki Erdoğan-AKP iktidarı, faşist ve ırkçı uygulamalarını işgali altındaki kuzey Kıbrıs’a da aktarmıştır.

“Bizde ne varsa sizde de olacak” diyerek işgali altındaki kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk aydınlara, gazetecilere, yazarlara, barış aktivistlerine yerli işbirlikçiler aracılığı ile baskılarını artıran Recep Tayyip Erdoğan-AKP faşistleri, son olarak gazeteci yazar Şener Levent’e Ankara’da dava açıp bir yıllık hapis cezası vermişlerdir. Ayrıca Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e Türkiye’ye giriş yasağı getirilirken, gazeteci Rasıh Reşat TC Elçiliği’nin baskısı ile görevinden istifa ettirilmiştir. Tüm bu yaşananlar, faşistlerin özgür basından ne kadar korktuklarını göstermektedir.

Erdoğan-AKP faşizminin elleri, AB toprağı olan Kıbrıs’a da uzanmıştır.  İnsan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin siyasi ve ekonomik çıkarlar adına Erdoğan-AKP faşist iktidarının yaptıkları karşısında sessiz ve tepkisiz kalması tam bir utançtır.  

Bu faşist yönetimin gerek Türkiye’de, gerekse Kıbrıs’ta, insanca yaşam ve özgürlük için mücadele eden yurtseverlere verdiği cezaları ödül olarak kabul ettiğimizi vurgular, bu yurtseverlere Erdoğan-AKP faşizmine karşı verdikleri mücadelede dayanışmamızı belirtir, insan onuruna yakışır duruşları için kutlarız.

 

 

Saygılarımızla,

 

                                                          

 

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri

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