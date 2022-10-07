KTÖS: AKP'lilerin Hamasi Söylemlerine Boyun Eğmeyeceğiz.

AKP yetkilileri hamasi söylemlerle Kıbrıslı siyasilere, akademisyenlere, gazetecilere, sendikacılara ve aydınlara saldırmayı bir alışkanlık haline getirmiştir.
Eşit egemenlik söylemi adı altında Kıbrıslı Türk toplumu tamamen izole edilmekte, uluslararası arena dışında bırakılmakta ve kendi toprakları üzerinde bile her geçen gün sessizleştirilmektedir.
Doğuş Derya’nın ifade ettikleri yok oluşa sürüklenen bu toplumun gerçekleridir.
Saldırılardan korkmayacağız.
Boyun eğmeyeceğiz.
Barış, çözüm ve federasyon yolunda omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.
Saygılarımızla.
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