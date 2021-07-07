KTÖS Ali Bizden Olayının Ak Partinin Kıbrıslı Türklere Bakış Açısını Ortaya Koyduğunu Savundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı döneminde basın danışmanı görevini yürüten Ali Bizden’in Türkiye’ye alınmamasının, Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti’nin) Kıbrıslı Türklere bakış açısını ortaya koyduğunu savundu.
Şener Elcil, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti yönetiminin “Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik, insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan tutumlarından rahatsız olduğunu” ileri sürdü.
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