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KTÖS, Arif Hasan Tahsin Desem’i Saygı Andı

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KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “12 Aralık 2012 tarihinde hayatını kaybeden öğretmen, sendikacı, örgütçü,  gazeteci, yazar, kooperatifçi, yurtsever Arif Hasan Tahsin Desem’i saygı ve özlemle andıklarını” belirtti.  
KTÖS, Arif Hasan Tahsin Desem’i Saygı Andı

Elcil yayımladığı mesajda, Arif Hasan Tahsin’in, KTÖS’ün ve Kıbrıs Türk Toplumu’nun toplumsal mücadelesinde önemli bir yer tutuğunu belirterek, “Arif hocanın ülkemizi yeniden birleştirmek için ortaya koyduğu fikir ve görüşleri bugün hala geçerliliğini korumaktadır. ‘Kişisel çıkarlar, zümresel çıkarlardan, zümresel çıkarlar, toplumsal çıkarlardan önde olamaz’ diyen Arif hoca, öğretmenin toplumsal sorunlarla mücadele etmesinin yolunu açmıştır” dedi.  

Elcil, “öğretmen sorunlarıyla toplum sorunları iç içedir felsefesiyle, özyönetim, demokratikleşme ve Kıbrıs Türk toplumunun bağımsızlığı mücadelesini yürütmek, ayrıca eğitim yoluyla bireylerin barış kültürünü içselleştirmesini teşvik ederek, Kıbrıs’taki iki ana toplumunun birleşik bir adada, bir arada barış içinde yaşamasına katkı koymak gibi bir çok evrensel anlayışın Arif hoca ve arkadaşlarının emeği ile toplumsal hafızaya kazındığını” kaydetti. 

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Bu yıl pandeminin getirdiği sosyal sorumluluklardan dolayı Arif hocayı farklı bir etkinlikle anacaklarını dile getiren Elcil, Mağusa Çanakkale Türk Spor Kulübü Selim Tilki Lokalinde bugün gerçekleştirilecek Genel Satranç Şampiyonası’nın 2. ayağının Arif Hasan Tahsin anısına yapılacağını kaydetti. 

Elcil şöyle devam etti: 

“Arif Hocanın fikirlerini yaşatmak demek kendi kendini yönetme, demokratikleşme ve toplumsal varoluş kavgasının içinde olmak demektir. Arif hocayı anlatmak demek, barış ve çözüme inanmak demektir. Arif hocayı anmak demek örgütlü mücadeleye, sendikal disipline ve ilkelere sahip çıkmak demektir.”

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