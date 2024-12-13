KTÖS, Arif Hasan Tahsin’i 12. ölüm yıl dönümünde panelle andı

KTÖS, kurucu üyesi Arif Hasan Tahsin’i anmak için düzenlediği panelde, Ortadoğu ve Kıbrıs’taki güncel krizlere dair çarpıcı değerlendirmelere yer verdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), kurucu üyesi ve toplumsal mücadele tarihinin önemli isimlerinden Arif Hasan Tahsin’i vefatının 12. yılında anlamlı bir etkinlikle andı. 12 Aralık 2024 tarihinde KTÖS Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, “Krizin ve Savaşların Gölgesinde Ortadoğu ve Kıbrıs” başlıklı panel düzenlendi.

KIBRIS VE ORTADOĞU’YA DAİR ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER

Gazeteci Serhat İncirli’nin açılış konuşmasıyla başlayan panel, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde farklı uzmanlar, güncel meseleleri ele aldı:

Prof. Dr. Sertaç Sonan , Kıbrıs ve dünya genelinde son on yılda yaşanan “demokratik gerileme”nin siyasi yozlaşma, yolsuzluk ve Kıbrıs sorunuyla bağlantılarını değerlendirdi.

, Kıbrıs ve dünya genelinde son on yılda yaşanan “demokratik gerileme”nin siyasi yozlaşma, yolsuzluk ve Kıbrıs sorunuyla bağlantılarını değerlendirdi. Araştırmacı-yazar Hamide Rencüs , Suriye’deki savaş, Filistin’deki gelişmeler ve Kıbrıs’ın bu dinamikler ışığında geleceğini analiz etti.

, Suriye’deki savaş, Filistin’deki gelişmeler ve Kıbrıs’ın bu dinamikler ışığında geleceğini analiz etti. Dr. İpek Borman, Ortadoğu’daki krizlerin uluslararası boyutlarını ve Kıbrıs üzerindeki etkilerini tartıştı.

“ARİF HOCA’NIN MÜCADELESİ YOL GÖSTERİYOR”

KTÖS, etkinlikte yayımladığı mesajda Arif Hasan Tahsin’in birleştirici vizyonuna ve barış mücadelesine vurgu yaptı. “Arif Hoca’nın fikirleri, barış ve demokratikleşme mücadelesinde bugün de yolumuzu aydınlatıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, onun ideallerinin gelecek nesillere aktarılacağı belirtildi.

GENİŞ KATILIM VE MÜZİK DİNLETİSİ

KTÖS üyeleri, halk ve konuya ilgi duyan birçok kişinin katıldığı etkinlik, Sol Anahtarı’nın müzik dinletisiyle sona erdi. Arif Hasan Tahsin’in anısına düzenlenen bu anlamlı organizasyonda duygu dolu anlar yaşandı.

KTÖS, toplumun liderlerini anmaya ve fikirlerini yaşatmaya yönelik sorumluluklarını sürdürdüklerini belirterek, Arif Hasan Tahsin’in mücadelesinin gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edeceğini vurguladı.