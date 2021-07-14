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KTÖS “Asil Köylü” heykeline karşı olduklarını belirterek, proje yaratıcılarına vazgeçme çağrısında bulundu

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Açıklamada, projeden vazgeçilmediği takdirde, eylemler ve yargı süreci dahil olmak üzere her türlü mücadelenin ortaya konulacağı kaydedildi.
KTÖS “Asil Köylü” heykeline karşı olduklarını belirterek, proje yaratıcılarına vazgeçme çağrısında bulundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Girne bölgesinde dağ eteğine yapılması planlanan “Asil Köylü” heykeline karşı olduklarını belirterek, proje yaratıcılarına vazgeçme çağrısında bulundu. Açıklamada, projeden vazgeçilmediği takdirde, eylemler ve yargı süreci dahil olmak üzere her türlü mücadelenin ortaya konulacağı kaydedildi.


KTÖS’ten yapılan açıklamada, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi kurucusu Erbil Arkın’ın Girne’de dağ eteklerindeki doğal olarak kalmış tepelerden birine “Asil Köylü’’ adı verilen devasa bir heykel inşaatı yapmak amacıyla çalışmalar yürüttüğü belirtilerek, bu projenin ekolojik, ekonomik, kültürel ve sanatsal açılardan sakıncalarla dolu olduğu savunuldu. 


Projenin “doğaya hançer gibi saplanacağı, devasa boyutlarıyla her yerden görüneceği, güç, ego ve paranın sembolü haline dönüşeceği ve toplumun kendi değerleri yerine bir zenginin ölümsüz olma çabası olduğu” iddia edilen açıklamada, başta ARUCAD ve Erbil Arkın olmak üzere projenin yaratıcıları, toplumu ikna etmeye çalışmak yerine projedeki ısrarlarından vazgeçmeye çağırıldı. 


“Toplumumuzun daha ileriye taşınması, doğamızın korunması, kültür-sanatımızın gelişmesi gibi farklı alanlarda çalışmalar yapan ve bir insan hakkı olan çevre hakkına sahip çıkan örgütler olarak, ‘Asil Köylü’ heykelinin yapımına, toplumun genelinde hâkim olduğuna inandığımız şekilde açıkça karşı olduğumuzu belirtiriz” denilen açıklamada, bu yönde gerekli adımlar atılmadığı takdirde çeşitli eylemler ve yargı süreci dahil olmak üzere projeye karşı gereken her türlü mücadelenin ortaya konulacağı kaydedildi. 

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