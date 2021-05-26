  • BIST 1.416
  • Altın 519,349
  • Dolar 8,4543
  • Euro 10,3513
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

KTÖS: “Atatürk Öğretmen Akademisi’ne bu yıldan itibaren her yıl 100’ün üstünde öğretmen adayı alınmalı”

» »
KTÖS: “Atatürk Öğretmen Akademisi’ne bu yıldan itibaren her yıl 100’ün üstünde öğretmen adayı alınmalı”
KTÖS: “Atatürk Öğretmen Akademisi’ne bu yıldan itibaren her yıl 100’ün üstünde öğretmen adayı alınmalı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) öğretmen eksikliğine dikkati çekerek, bu eksikliğin giderilmesi adına Atatürk Öğretmen Akademisi’ne bu yıldan itibaren her yıl 100’ün üstünde öğretmen adayı alınması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, 2030 yılına kadar ortaya çıkacak olan öğretmen eksiklikleri ve öğretmen yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’ne ne kadar öğretmen alınması gerektiğine ilişkin hazırladıkları çalışma konusunda bilgi verdi.

Maviş, öğretmen eksikliği ve kalabalık sınıfların süregelen sorunlar arasında yer aldığını kaydetti.

Önümüzdeki yıllarda bu sorunların en aza indirgenmesi için çalışmalara çok önceden başlanması gerektiğini kaydeden Maviş, ülkenin 2030 yılına kadar olan öğretmen ihtiyacını karşılayabilmek için Atatürk Öğretmen Akademisi’ne bu yıldan itibaren her yıl 100’ün üstünde öğretmen adayı alınması gerektiğini ifade etti.

KTÖS olarak bu konuda yaptıkları çalışmayı bakanlık ve kamuoyuyla paylaştıklarını açıklayan Maviş, Atatürk Öğretmen Akademisi veya Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç saptama ile ilgili yapacağı çalışmalara da katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalı cinayetinde adı geçen Türk İntikam Tugayı (TİT) nedir?26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:47
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu yetkililerini ve genç sporcuları kabul etti26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:30
  • Atakan: "Oldu bitti" ile makamlara gelenlerin hemen her şeye "oldu bitti, kapandı gitti" demelerine şaşırmıyoruz26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:30
  • Emekli Orgeneral Galip Mendi Doğruladı26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:20
  • CTP: Saner Hükümeti Kamu Yönetimi Ciddiyetinden Uzak26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:14
  • Artık Limasol Kültür Derneği'nde PCR Testi Hizmeti Verilmeyecek26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:06
  • Nikos Anastasiadis: Türkiye, Kıbrıs'ta iki devletli çözümde ısrar ettikçe hiçbir anlaşma sağlanamaz26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:55
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:34
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (26 Mayıs 2021)26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:27
  • Hayvan üreticileri de eylem yapacak26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti