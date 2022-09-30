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KTÖS, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi'ni Ziyaret Etti

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KTÖS, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi'ni Ziyaret Etti
KTÖS, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi'ni Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri, güney Kıbrıs’taki AB Evi’nde yer alan Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi’ni ziyaret ederek, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Sn. Andreas Kettis ile bir toplantı gerçekleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve Dış İlişkiler Koordinatörü Gizem Kavaz ile biraraya gelen Andreas Kettis, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi olarak Kıbrıs Türk toplumunu her alanda desteklemeye devam edeceklerini ve KTÖS yönetimi ve üyeleri ile her zaman işbirliğine açık olduklarını dile getirdi. KTÖS ile geçmişte başarılı projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Sn. Kettis, ileriye yönelik ortak çalışmalarının da devam edeceğini belirtti.

Bunun yanısıra, KTÖS’ün girişimleri neticesinde Kıbrıslı Türk gençlerin de davet edilmeye başlandığı, Avrupa Parlamentosu tarafından organize edilen, AB üyesi ülkelerdeki 16-18 yaş arasındaki gençlerin katılımıyla Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen “Euroscola Programı”nın, pandemi koşulları nedeni ile bir süredir çevrimiçi olarak sürdürüldüğünü belirten Sn. Kettis, yeni dönemde Strazburg ziyaretlerini yeniden başlatmayı umduklarını ve bu bağlamda, KTÖS ve KTOEÖS ile Euroscola Programı için işbirliğine devam edeceklerini ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise toplantıda, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi ile ortak çalışmalar yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, KTÖS üyelerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi; Avrupa Birliği’nin farklı alanlarda sunduğu imkanlardan en kapsamlı şekilde yararlanmalarının sağlanması ve Kıbrıs’ın kuzeyinde Avrupa vatandaşlığı anlayışının geliştirilmesi için, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi ile yürüttükleri işbirliğini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

 

Saygılarımızla,

 

KTÖS Dış İlişkiler Ofisi

 

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