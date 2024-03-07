KTÖS: Bakanlığın niyeti iyi değil!

‘Hizmet içi kurslara katılmadı’ gerekçesiyle kesinti yapılanlar arasında hamilelik izninde olan, seferberlikte olan, okulda görevli olan, Bakanlığın düzenlediği çalıştayda olan, yurt dışı izninde olan, hastalık raporu bulunan ve hatta kurslara katılan öğretmenlere bile bu kesintinin yapılmış olması niyetin iyi olmadığının göstergesidir diye düşünüyoruz.