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KTÖS: “Bakanlık düşüncesizce adımlar atıyor. bunlara sessiz kalmayacağız”

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının uygulamalarının, çocukların sağlığını düşünmediğini ortaya koyduğunu; Bakanlığın düşüncesizce adımlar attığını” savunarak, bunlara sessiz kalmayacaklarını belirtti.
KTÖS: “Bakanlık düşüncesizce adımlar atıyor. bunlara sessiz kalmayacağız”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığının, eğitim alanında hiçbir başarı göstermediğini, Girne bölgesinin okul ihtiyaçlarını karşılayamadığını, bunlar yetmezmiş gibi şimdi de kanser vakalarına davetiye çıkarma adına okul alanları içine elektrik trafosu kurulmasına onay verdiğini ileri sürdü. 

Elcil, ülkeyi beton ormanına dönüştüren yap-sat şirketlerinin rant sağlamalarından başka işe yaramayacak şekilde plansız programsız, alt yapısız “yağma” yürütüldüğünü, Eğitim Bakanlığının da bunu teşvik ettiğini iddia etti.

Lefkoşa Barış Manço Parkı yanında, “E(K/3) 890/89 sayı ve 4-10-1989 tarihinde” Bakanlar Kurulu kararı ile ilkokul yapılması için ayrılan alan içine elektrik trafosu yapılmasına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in onay verdiğini savunan Elcil, şunları öne sürdü:

“El çabukluğu ile alelacele bitirilen trafo binası Eğitim Bakanlığı’nın çocuklarımızın sağlığını düşünmediğini ortaya koymaktadır. 23 Nisan nedeni ile çocuklara övgüler düzen Eğitim Bakanlığı yetkilileri bir yandan da çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atan elektrik trafosunun okul alanı içine yapılmasına onay vermektedir.

Eğitim Bakanlığı’nın iş yapma konusundaki yetersizliğine biraz da yap-sat şirketlerine rant yapmak marifeti eklenmiştir. Bu konuda tüm kamuoyunu duyarlılığa davet ederken, düşüncesizce atılan bu adımlara sessiz kalmayacağımızı vurgularız.”

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