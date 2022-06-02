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KTÖS basın açıklaması yayımladı

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Kıbrıs Türk Toplumu, ülke tarihindeki en ağır ekonomik koşullar altında her geçen gün ezilmektedir.
KTÖS basın açıklaması yayımladı

Ülkemizde var olan ekonomik ve siyasi koşulların temelini, Kıbrıs’ın Kuzeyinin alt yönetim olması ve Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması oluşturmaktadır.

 

Müzakerelerin yeniden başlaması, Kıbrıs sorununun BM parametreleri temelinde çözüm bulması Kıbrıslı Türkler açısından önem arz etmektedir. Kapsamlı çözüme ulaşabilmek için güven yaratıcı önlemlerin hayat bulması gerekir.

 

GYÖ içerisinde yer alan Mağusa Limanı’nın uluslararası ticarete açılması, Ercan Havaalanı’na doğrudan uçuşların başlatılması ve BM Güvelik konseyi 550 ve 789 sayılı kararlarına göre Maraş’ın BM kontrolünde yasal sahiplerine devredilmesi, Kıbrıs sorununun çözümüne büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

 

Tüm bunlarla birlikte ülkemiz çevresindeki var olan hidrokarbonların Kıbrıslı Türk liderliği tarafından, Kıbrıslı Türklerin haklarının göz ardı edilmemesi gerekir.

 

Kıbrıs sorununun BM parametreleri temelinde çözüm bulması, Doğu Akdenize istikrar getirmenin yanında, Kıbrıslı Türklerin ekonomik ve siyasi sıkıntılarını büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.

 

Ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunların çözümünü uzakta aramayalım, çözümün anahtarı iki toplumun elindedir. Müzakereler yeniden başlamalı, güven yaratıcı önlemler hayata geçirilmeli, toplum nefes almalıdır.

 

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