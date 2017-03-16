 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.784
  • Altın 143,604
  • Dolar 3,6416
  • Euro 3,9072
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMuğla'da deprem

KTÖS bazı okulları ziyaret etti

»
KTÖS bazı okulları ziyaret etti
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri okul ziyaretlerini sürdürüyor.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıbel İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Alasya İlkokulu, Barış İlkokulu, Atatürk Maarif Anaokulu, Bostancı Fikri Karayel İlkokulu, Yenicami Anaokulu, Gelibolu İlkokulu ve Fazıl Plümer Anaokulu ziyaretlerinde sorunlar yerinde incelendi.

Elcil, okul ziyaretlerinde; okul sorunları, öğretmen eksiklikleri, okullara bütçe talebi,  yeni eğitim programları ve ders kitapları, MEDDYK Yasası,  Öğretmenler Yasası'ndan doğan ödev, hak ve sorumluluklar, taslak olarak hazırlanan tüzükler, Kıbrıs sorunu ve gündemdeki sorunların  tartışıldığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YÖK, Suriyeli üniversite öğrencisi sayısını açıkladı09 Mart 2017 Perşembe 16:34
  • KSTU akademik programlarına YÖK onayını aldı09 Mart 2017 Perşembe 13:17
  • Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerde özel umre turları düzenlemeye başladı09 Mart 2017 Perşembe 11:47
  • YDÜ İletişim Fakültesi'nden Kadınlar Günü film gösterimi09 Mart 2017 Perşembe 11:15
  • YGS'de 2 milyon aday için 350 bin kişi görev alacak08 Mart 2017 Çarşamba 14:54
  • ÖSYM'den YGS'ye girecek adaylara uyarı08 Mart 2017 Çarşamba 10:49
  • Ödüllü soruyu çözen çıkmadı07 Mart 2017 Salı 15:06
  • YÖK Anadolu'da vakıf üniversitesi kurmayı kolaylaştırdı07 Mart 2017 Salı 12:37
  • Çavuşoğlu: “UFÜ, güçlü kadrosuyla gelecek vaat eden bir üniversite”03 Mart 2017 Cuma 15:14
  • YGS 12 Mart’ta yapılacak03 Mart 2017 Cuma 13:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti