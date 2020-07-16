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KTÖS: Bilişim Yasası’nı Mahkemeye Taşıyacağız

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Basın-Sen'den sonra KTÖS'de mahkemeye başvuruyor
KTÖS: Bilişim Yasası’nı Mahkemeye Taşıyacağız

İşte açıklama;

Kıbrıslı Türk işbirlikçileri kullanarak adamızın kuzeyinde koloni oluşturan Türkiye, “bizde ne varsa sizde de olacak” dayatması ile temel insan haklarını kısıtlamaya dönük yasaları geçirerek, varlığını daha da kökleştirme siyasetini ileri taşımaktadır.

​Bilişim suçlarını önlemeye yönelik olduğu söylenen ve yasa içerisinde ceza yasasına atıf yapılarak gizlenen maddelerle söz ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması konusunda ortaya koyduğumuz tepkiye rağmen Sn. Mustafa Akıncı’nın yasayı imzalaması tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Konu ile ilgili yazılı itirazımız ve görüşme talebimiz dikkate bile alınmayarak, normal bir ülkede yaşıyoruz gibi yapılarak yasaya onay verilmesi Sn. Akıncı’nın baskılara boyun eğdiğini göstermektedir. Adamızın kuzeyinde ateşkes koşullarında ve Türkiye’nin asker-sivil yöneticilerinin güdümünde yapılan bu yasanın, ülkemizde barış, birleşme, insan haklarına saygı ve Kıbrıslı Türkler’in siyasal iradesinin kazanılması mücadelesi verenlere yönelik kullanılacağı açıktır. “Ben yasayı imzaladım, uygulayacak olanlar sorumlu davransın” diyerek sorumluluktan kaçan Sn. Akıncı bilmelidir ki, siyasi görüşünü ortaya koyan yurtseverlerin bu yasa altında uğrayacakları devlet terörünün birinci sorumlusu kendisi olacaktır. İnsanları dinlemeye bile tahammül edememek, ayrılıkçı rejime hizmettir. “Barış isterim” demekle barış olmayacağını, öncelikle barışa inanan yurtseverlerin cephesinde yer almak gerektiğini Sn. Akıncı’ya hatırlatırız.

​Sn. Akıncı bilmelidir ki, oy uğruna saf değiştirmek, ilkeli mücadeleyi terk etmek, kişilik ve kimliğin inkârıdır. Ayrılıkçı rejimle barışık olarak barış ve rejim mücadelesi verilemez. Bilişim yasası altında dayatılanları kabul etmediğimizi tekrardan ortaya koyar, bu yasa karşısındaki itirazımızı anayasa mahkemesine Basın-Sen ile birlikte taşıyacağımızı vurgularız.

Saygılarımla,
​​

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

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