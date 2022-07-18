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KTÖS :Bu Kamplar da mı "Nazım Hoca’nın Vizyonu"?

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Baskı ile oldu/bitti ile yasa değişikliği yapmaya çalışmanın, nitelikli, planlı, kamusal öğretmenyetiştirme sistemine saldırmanın ve öğretmen haklarını gasp etmeye çalışmanın,
KTÖS :Bu Kamplar da mı "Nazım Hoca’nın Vizyonu"?

 mensubu olduğunuz ÖĞRETMEN camiasında da itibarınızı yerle bir edeceğini belirtmek isteriz.

Kırşehir Ahi Ervan Gençlik Kampları’na gönderilen ve “Bizi buradan alın!” diyen Kıbrıslı kız
öğrenciler için tasarlanan bu kamplar “Nazım Hoca’nın vizyonu” mu?
İddialarla Eğitim Yönetilemez!
Sendikamızın Atatürk Öğretmen Akademisi hassasiyeti ile yapmış olduğu basın toplantısı
sonrasında Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sendikamızın toplumu yanıltmakta olduğunu iddia
etmiştir.
Sendika Yürütme Kurulu olarak Eğitim Bakanlığı’na gerçekleştirdiğimiz iki resmi ziyarette,
önümüzdeki eğitim-öğretim yılına ait ihtiyaç analizleri ile OECD ve dünyadaki diğer ülkelerdeki
karşılaştırmalı bilgileri içeren kapsamlı bir rapor sunmuştuk. İlgili toplantıda raporun içerikleriyle ilgili
saatlerce konuşmuş olmamıza rağmen, sonraki günlerde Sn. Eğitim Bakanı, basına ilgili raporun
kendisine ulaşmadığını iddia etmiştir.
Sn. Eğitim Bakanı iddialarına devam ederek “devlet artan nüfusa yetişemiyor, okul yapamıyor,
yol yapamıyor, ” demiştir.
Sn. Eğitim Bakanı, gerçek kazancı üstünden vergisini vermeyen, çalışanlarının emeğini değerli
kılamayan, örgütlü yaşama inanmayıp; örgütlenmeyi kendine bir tehdit ve tehlike unsuru olarak
gören, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini gerçek kazançları üzerinden yatırmayan iş adamının
fedakar olduğunu iddia etmiştir.
Sn. Cavuşoğlu basın önünde yaptığı konuşmasında sorduğumuz sorulara cevap vermek yerine
seçim konuşması edasında “400 yıllık Türk Yurdu” tarzı hamasi cümleleri ile demagoji yaparak,
hükümeti kurma ve başbakanlık görevlerini alma adına “Ben de buradayım” deme yolunu seçmiştir.
Sn. Çavuşoğlu, plansız, programsız ortaya atılan yasa tasarılarının partisinin, elçiliğin, kendi
bürokratlarının fikri olmadığını, sadece ‘Nazım Hoca’nın vizyonu olduğunu iddia etmiştir.

“Bizi buradan alın!” diyen Kıbrıslı kız öğrenciler için tasarlanan bu
kamplar ‘Nazım Hoca’nın vizyonu mu?
Sendikamız TC ile yapılan protokollerin temelinin Kıbrıslı Türk kimliğini, kültürünü, varlığını,
din ve sosyal yaşam algısını değiştirip dönüştürmek maksatlı olduğunu her fırsatta vurgulamaktadır.

Kamplarla ilgili yaşanan son gelişmeleri önceden öngörebildiğimizden, 04.07.2022 tarihinde
Eğitim Bakanlığı’na Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde resmi olarak kuran kursları ve dini kurslarla ilgili
bazı sorularımız olmuştur. Öğrencilerimizin son günlerde Türkiye’deki kamplarda karşılaştıkları
manzara, bizleri bir kez daha haklı çıkarmıştır.
Kırşehir’e gönderilen ve “Bizi buradan alın!” diyen Kıbrıslı kız öğrenciler için
tasarlanan bu kamplar “Nazım Hoca’nın vizyonu” mu?
Kamusal, nitelikli, planlı öğretmen yetiştirme sistemini bozmak
kimsenin uhdesinde değildir!
Sayın Eğitim Bakanı;
İlkokul ve okul öncesi öğretmen ihtiyaçlarının bir devlet kurumu olan AÖA tarafından planlı
bir şekilde yetiştirilmesi sizi, fedakar iş insanını ve Elçiliği rahatsız etmesin.
İşbirliği sözcükleri ile başlayıp tek adamlığa özenmekle, YÖK ve YÖDAK onaylı tüm
üniversitelere İlkokul öğretmeni yetiştirme onayı vermek istemekle, partiniz içinde başbakanlık
mertebesine ulaşamayacağınızı belirtmek isteriz.
Bakanlar Kurulunda tek seferde devleti milyonlarca dolar zarara uğratan kararlara imza atıp,
öğretmen sayısını azaltarak tasarruf yapacağınızı söylemenizin toplum vicdanında da yeri olmadığının
altını çizmek isteriz.
Baskı ile oldu/bitti ile yasa değişikliği yapmaya çalışmanın, nitelikli, planlı, kamusal öğretmen
yetiştirme sistemine saldırmanın ve öğretmen haklarını gasp etmeye çalışmanın, mensubu olduğunuz
ÖĞRETMEN CAMİASINDA da itibarınızı yerle bir edeceğini belirtmek isteriz.
Sendikamız kamusal eğitimi ileriye taşımak için elini taşın altına koymaya hazırdır. Kıbrıslı Türk
kimliğini başka bir şeye dönüştürmeyecek, kamusal eğitimi ileriye taşıyacak her türlü yasal
düzenlemeyi 7/24 çalışmaya hazırız.

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