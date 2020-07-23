KTÖS : “Bu ülkede yeterince kan döküldü, savaşla, tehditle, sövgü ile barış olmaz !

İşte açıklama;

Şiddeti, sorunlara çözüm yolu olarak gören AKP zihniyetinin Türkiye’de yarattığı baskı, tehdit, korku ve yasakçı ortamı ülkemize taşıma gayretleri son dönemde artış göstermeye devam etmektedir.

Türkiye’yi yönetenler başta olmak üzere, açıklamalara bakıldığında diplomatik söylemden ve uluslararası hukuka saygıdan uzak söylemler yapmak alışkanlık haline gelmiştir. Kendi yarattıkları yıkımı gizlemek için “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini unutan TC yetkilileri tüm komşularını saldırgan bir şekilde tehdit etmekte ve askeri müdahalelerde bulunmaktadırlar.

20 Temmuz gerekçe gösterilerek Kıbrıs Türk toplumuna yönelik aşağılayıcı tehdit edici söylemler bu dönemde daha da artmıştır. Avrupa Gazetesi’nin yaptığı yayına yönelik söyleyecek sözü olmayanlar sövgü ve tehditle fikirleri susturmaya çalışmaktadırlar. Bu da yetmezmiş gibi TC Elçiliği’nin desteklediği ve kurdurduğu etnik köken temelli örgütler de devreye girerek polise ve savcılığa şikayette bulunmuşlardır. 22 Ocak 2018’deki linç kampanyasının baş aktörleri aldıkları talimatla yasakçı, sövgü dolu, tehditkar tavırlarla Kıbrıslı Türkleri susturmaya girişmişlerdir. Tam bu aşamada aynı odakların Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı’ya yönelik açık ölüm emri verecek kadar ileri gitmişlerdir. Garantörlük sorumluluğu gereği Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korumak bir yana adayı bölüp, etnik temizlik yapan ve adanın demografik yapısını değiştirerek, Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesini gasp edenler bilmelidir ki, sizlere hatırlatılan gerçekler acıdır ve uluslararası hukuk sadece sizin hakkınız değil tüm insanlığın hakkıdır.

Savaşın acılarını, göçmenliği yaşayarak öğrenen Kıbrıslılar şiddetin şiddeti doğurduğunu, şiddetin temel insan haklarını ortadan kaldıramayacağını çok iyi bilmektedirler. TC yetkililerine ve onların talimatları ile ülkemizde savaş çığırtkanlığı yapanlara hatırlatırız ki, “bu ülkede yeterince kan döküldü, savaşla, tehditle, sövgü ile barış olmaz! Öncelikle uluslararası hukuğa, altına imza koyduğunuz anlaşmalara, adamızda yaşayan herkese gereken saygıyı gösterin. Bizim ülkemiz savaş meydanı değildir.”

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri