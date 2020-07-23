  • BIST 118.080
  • Altın 412,935
  • Dolar 6,8419
  • Euro 7,9309
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka

KTÖS : “Bu ülkede yeterince kan döküldü, savaşla, tehditle, sövgü ile barış olmaz !

» »
KTÖS : “Bu ülkede yeterince kan döküldü, savaşla, tehditle, sövgü ile barış olmaz !
KTÖS : “Bu ülkede yeterince kan döküldü, savaşla, tehditle, sövgü ile barış olmaz !

İşte açıklama;

Şiddeti, sorunlara çözüm yolu olarak gören AKP zihniyetinin Türkiye’de yarattığı baskı, tehdit, korku ve yasakçı ortamı ülkemize taşıma gayretleri son dönemde artış göstermeye devam etmektedir.
Türkiye’yi yönetenler başta olmak üzere, açıklamalara bakıldığında diplomatik söylemden ve uluslararası hukuka saygıdan uzak söylemler yapmak alışkanlık haline gelmiştir. Kendi yarattıkları yıkımı gizlemek için “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini unutan TC yetkilileri tüm komşularını saldırgan bir şekilde tehdit etmekte ve askeri müdahalelerde bulunmaktadırlar.
20 Temmuz gerekçe gösterilerek Kıbrıs Türk toplumuna yönelik aşağılayıcı tehdit edici söylemler bu dönemde daha da artmıştır. Avrupa Gazetesi’nin yaptığı yayına yönelik söyleyecek sözü olmayanlar sövgü ve tehditle fikirleri susturmaya çalışmaktadırlar. Bu da yetmezmiş gibi TC Elçiliği’nin desteklediği ve kurdurduğu etnik köken temelli örgütler de devreye girerek polise ve savcılığa şikayette bulunmuşlardır. 22 Ocak 2018’deki linç kampanyasının baş aktörleri aldıkları talimatla yasakçı, sövgü dolu, tehditkar tavırlarla Kıbrıslı Türkleri susturmaya girişmişlerdir. Tam bu aşamada aynı odakların Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı’ya yönelik açık ölüm emri verecek kadar ileri gitmişlerdir. Garantörlük sorumluluğu gereği Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korumak bir yana adayı bölüp, etnik temizlik yapan ve adanın demografik yapısını değiştirerek, Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesini gasp edenler bilmelidir ki, sizlere hatırlatılan gerçekler acıdır ve uluslararası hukuk sadece sizin hakkınız değil tüm insanlığın hakkıdır.
Savaşın acılarını, göçmenliği yaşayarak öğrenen Kıbrıslılar şiddetin şiddeti doğurduğunu, şiddetin temel insan haklarını ortadan kaldıramayacağını çok iyi bilmektedirler. TC yetkililerine ve onların talimatları ile ülkemizde savaş çığırtkanlığı yapanlara hatırlatırız ki, “bu ülkede yeterince kan döküldü, savaşla, tehditle, sövgü ile barış olmaz! Öncelikle uluslararası hukuğa, altına imza koyduğunuz anlaşmalara, adamızda yaşayan herkese gereken saygıyı gösterin. Bizim ülkemiz savaş meydanı değildir.”
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rogers’dan Saner’e tepki: HP olarak, söylediği tüm söylemleri kendisine aynen iade ederiz23 Temmuz 2020 Perşembe 09:06
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 23 Temmuz 2020 Perşembe23 Temmuz 2020 Perşembe 08:33
  • HP ile UBP arasında Baybars tartışması büyüyor..23 Temmuz 2020 Perşembe 08:30
  • CTP'den “Eğitimde Yeniden Yapılanma Paneli”23 Temmuz 2020 Perşembe 08:28
  • HP ile UBP arasında sert sözler devam ediyor! Saner istifa etsin!23 Temmuz 2020 Perşembe 08:21
  • Test sonucunu beklemeden odasından çıkıp casinoya girmesine izin verilen turistin, test sonucu pozitif çıktı23 Temmuz 2020 Perşembe 08:16
  • Ersan Saner ne dedi tartışması? İşte o video!23 Temmuz 2020 Perşembe 08:08
  • Taner Ulutaş yazdı...Bu hükümet bozulmaz, bozdurtmazlar !..23 Temmuz 2020 Perşembe 07:30
  • Saner: Sayın Özersay olmak üzere herkesi kınar,tüm kadınlarımıza, halkımıza en derin saygılarımı sunarım...22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:22
  • Gürkut: “22 günde karantina bölümü doldu”  22 Temmuz 2020 Çarşamba 21:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti