KTÖS: Çavuşoğlu NETKENT konusunda YÖDAK'a müdahale etti!

İşte açıklama;

Kendi yarattıkları çözümsüzlük oyununu bahane ederek, golf oynamak, kumarhaneli otellerde stres atmak için adamızın kuzeyine gelen TC Dışişleri Bakanı Sn. Mevlüt Çavuşoğlu ve kalabalık ekibi basına yansıyan haberde YÖDAK’ı da ziyaret etmiştir.

Sn. Çavuşoğlu’na bu ziyarette, Eğitim Bakanımız değil de, Dışişleri Bakanımız Sn. Tahsin Ertuğruloğlu eşlik etmiştir. Bilindiği üzere ülkemizde kampüsü olmayan, öğretime başlama izni olmadan öğrenci mezun eden Netkent Üniversitesi konusunun gündemde olduğu bu günlerde, bu ziyaretin yapılması olaya daha da anlam katmaktadır. Özellikle ziyarette yer alan Sn. Tahsin Ertuğruloğlu bakanlık koltuğuna oturuncaya kadar bu üniversitenin kurucu mütevelli heyetinde olup, eşi de bu üniversitede akademisyen olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte YÖDAK Başkanlığı’na atanan Sn. Turgay Avcı’nın da bu üniversitenin genel sekreteri ile ortak şirketi bulunmaktadır. Anlaşılan odur ki, öğretime başlama izinsiz faaliyet gösteren Netkent Üniversitesi sorununa, Sn. Çavuşoğlu da el atmış görünmektedir. Seçimlere, hükümete, UBP kurultayına müdahale yetmemiş olacak ki, Sn. Çavuşoğlu YÖDAK’a da müdahale etmeyi uygun bulmaktadır.

Sn. Çavuşoğlu buna el atmışken, bu üniversitenin izinsiz bölümlerine kaç öğrenci alındığını ve bu işlerden kaç milyon Dolar kazanç sağlandığını da kamuoyuna açıklarsa çok mutlu olacağız. Bugüne kadar sorduğumuz sorulara, ne Dışişleri Bakanı Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, ne Netkent Genel Sekreteri ile ortaklığı olan Sn. Turgay Avcı, ne Sn. Tatar’ın Danışmanı Çavlan Suerdem, ne de Turgay Avcı’yı YÖDAK Başkanlığı’na atayan Sn. Ersin Tatar cevap vermemiştir.

Saygılarımızla.

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri