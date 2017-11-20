KTÖS: “Çocuk istismarı gibi sorunlara kalıcı ve yasal çözümler üretmemiz elzem”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), çocuk istismarı gibi sorunlara kalıcı ve yasal çözümler üretmenin elzem olduğunu vurguladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Maviş, göçmen çocuklar, özel gereksinimli çocuklar, kimsesiz ve korunmasız çocuklar ve mülteci çocukların hak ihlallerini ortadan kaldıracak çözümler üretmek gerektiğine dikkat çekti.

Maviş yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs’ta çocuk hakları ihlalleri konusunda az sayıda araştırma bulunmasına rağmen, mevcut araştırmaların çocuk haklarına ilişkin ciddi ihlallerin olduğunu işaret ettiğini kaydetti.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dikkat çeken Maviş, Cumhuriyet Meclisi’nin 1996’da kabul ettiği bu metnin çocukların haklarını korumak amaçlı en kapsamlı hukuki metin durumunda olduğunu ifade etti.

Maviş, Girne’de 83 çocuğun 2 aya yakın bir süre okula başlayamaması ve ilkokul seviyesinde yarışmacı sınavların yarattığı fırsat eşitsizliğinin eğitim hakkı ihlali olduğunu, çocukların mendil veya gül sattığını, dilenciliğe alet edildiğini, bu durumun çocukların ekonomik olarak sömürüldüğünü gösterdiğin kaydetti.

Çocukların suça itildiği, yetişkinler gibi yargılandığı ve yetişkinler ile aynı yerde ıslah edilmeye çalışıldığını ifade den Maviş, bu soruna çözüm üretilmediği gibi, çocukların yetişkinler gibi yargılanamayacağı maddesinin de ihlal edildiğini belirtti.

Maviş, KTÖS’ün, çocuk hakları ile ilgili ek ders planı ve materyal hazırlayarak öğretmen ve çocuklar ile paylaştığını, çocuk hakları ile ilgili tüm makamlarla diyaloğa açık olduklarını ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Maviş, “Dünya Çocuk Hakları Günü”nün bütün çocuklar için güzel bir an olmasını dileyerek, UNICEF’in dikkat çektiği noktaları paylaştı.

UNICEF’in dikkat çektiği noktalar arasında aileler için; çocuğun internet yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren sitelere erişmediğinden emin olunması, çocuğuyla daha sık konuşması, çocuk haklarına saygı gösterilmesi, çocuklar için ise haklarını savunmaları, kendisinin güvende hissettirmeyen hiçbir şeyi yapmak zorunda olmadıkları arkadaşlarının tercihlerine saygı duymaları gerektiği gibi hususlar yer yer alıyor.