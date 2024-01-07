KTÖS: Cuellar’ın atanması çözüm yolunda yeni bir umuttur!

"María Ángela Holguín Cuellar'ın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi olarak atanması, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm arayışı için önemli bir adımdır."

İşte açıklama;

María Ángela Holguín Cuellar'ın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi olarak atanması, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm arayışı için önemli bir adımdır. Bu atamanın, 2017'deki Crans Montana görüşmelerinin başarısızlığından bu yana durmuş olan resmi müzakerelere yeni bir ivme kazandırması umudundayız.

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ilerlemeyen müzakere süreçleri, Kıbrıslı Türk toplumunu her alanda olumsuz etkilemektedir. Müzakerelerin olmadığı dönemde, Kıbrıs'ın kuzeyinde toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşümler hızla yaşanmış, Kıbrıslı Türkler uluslararası arenada neredeyse görünmez hale gelmiştir.

Kıbrıs sorununun çözümü, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve Avrupa Birliği'nin temel ilkelerine ve müktesebatına uygun bir şekilde, BM çerçevesinde gerçekleşmelidir. Ancak, bu süreçte yenilikçi yaklaşımların ve çözüm odaklı modellerin de artık düşünülmesi gerekmektedir. Bu modeller, müzakerecilere ülkede yaşanan acil sorunlara adım adım çözüm üretme gücü sağlamalıdır.

Bu yeni atama, Kıbrıs adasında yaşayan iki toplumu, kalıcı bir çözüme ulaştıracak müzakerelere doğru yönlendirmelidir. Bizler, Kıbrıslı Türk ilerici örgütleri olarak, bu süreçte her türlü mücadeleyi vererek, çözüme yönelik güç birliği yapmaya hazırız.

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri