KTÖS, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Tatar’a hükümet kurma görevini verdiği için eleştirdi

Elcil, “Ersin Tatar’ın hakkında birçok hukuka aykırı suç içeren iddialar bulunduğunu” öne sürerek, “Sayın Akıncı bir yandan Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukukun dışında olmasına karşı mücadele ettiğini söylerken, diğer taraftan böyle bir görevlendirme yapması tam bir çelişkidir” görüşünü ileri sürdü.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası hukukun dışında tutulmasını ortadan kaldıracağı” vaadi ile seçilen Mustafa Akıncı’nın; “hakkında birçok hukuka aykırı suç içeren iddialar bulunan UBP Başkanı Sayın Ersin Tatar’ı hükümet kurmakla görevlendirdiğini” savundu.

Elcil açıklamasında Ersin Tatar'ın iş hayatı ile ilgili daha önce basın aracılığıyla açıkladığı iddiaları yineleyerek, “Sayın Mustafa Akıncı yukarıda sıralanan iddialardan habersiz mi ki böyle bir görevlendirme yapabiliyor? Biz bu iddiaların ‘temiz toplum, temiz siyaset’ diyen Sayın Kudret Özersay tarafından da incelenmeye alınmasını istiyoruz” dedi.

Şener Elcil, hükümetin Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin müdahalesi ile kurulacağını savunarak, Ersin Tatar hakkında ellerinde olan dosyaları paylaşmaya hazır olduklarını açıkladı.